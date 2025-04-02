「茶之魔手」臺南東山新茶葉產區啟用 改寫臺南農產歷史

臺南市過去沒有種茶，是全臺各縣市「唯二」沒有產茶的地方，知名手搖飲「茶之魔手」在農業部茶及飲料作物改良場協助下，於臺南市東山區找到適合種植茶葉地點並建置自有茶葉產區，2日上午舉行啟用典禮，台南市長黃偉哲感謝董事長王賢明選擇投資臺南，期待共同為未來臺南的茶業發展，開創另一個春天。

黃偉哲表示，臺南東山區向來以盛產龍眼、龍眼乾及東山咖啡而著名，但過去並不產茶，感謝茶改場的協助，協助「茶之魔手」在臺南東山區找到這塊寶地，這裡的土質與氣候環境適合茶業發展，期許未來與東山咖啡一樣，成為臺南的兩大主力產品，也希望繼芒果、鳳梨、文旦等農產品之後，臺南也成為知名臺灣茶產地。

農業部茶改場場長蘇宗振表示，今日「茶之魔手」東山茶葉產區啟用可說改寫臺南府城的歷史，根據目前農業統計年報，全臺灣只有2個地方沒有種茶，一個是基隆市，第2個地方就是臺南市。但是從今天開始，臺南市已經有茶了，且未來是15公頃以上，足以在農業統計年報上改寫歷史。從王賢明董事長的規劃看來，是對未來百年產業的發展做布局，茶改場在相關的栽培技術也會盡力予以協助，期許可以讓手搖飲震撼整個市場。

「茶之魔手」董事長王賢明表示，茶產區位於東山區南勢地帶，總面積約17公頃，其中15 公頃將規劃為茶園，根據茶改場協助檢測的資料顯示，該區土壤含有天然礫石層，排水性極佳，土壤的酸鹼 PH 值約為 4.8，非常適合茶樹根系發展，是極具潛力的優良茶地。

目前園區主要規劃栽種「四季春」及「臺茶18號」兩大品種，並採用「友善耕作」的方式來種植，避免使用過多化學農藥與過度施肥，希望以最天然的方式栽培出好茶，讓消費者安心，也讓土地長久生生不息。

王賢明強調，未來園區內也將興建製茶廠，從種植到採收、製茶皆可現地完成，製茶廠目前已在進行申請程序中，預估大概三年後，茶園就進入穩定採收期，屆時就能正式投入製茶產能。