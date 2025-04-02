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美國高爾夫熱潮升溫 台廠供應鏈投資價值浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國高爾夫市場的成長趨勢明確，並帶動台灣OEM廠商訂單需求，包括復盛、明安（8938）、大田（8924）與鉅明（8928）等。法人提醒，美國關稅政策仍為不確定因素，應關注後續發展。不過，考量股價評價與穩定的現金股利，台灣高爾夫供應鏈仍具投資價值。

隨著高爾夫參與者的多元化，法人分析，美國高爾夫球場的打球輪次在2024年實現連續第二年的成長。此外，由於品牌商計劃在2025年積極推出新品，台灣高爾夫球設備製造商的訂單前景樂觀。仍須留意的是，美國關稅政策仍為潛在變數。

根據全球高爾夫球產業研究與諮詢機構National Golf Foundation的數據顯示，2024年美國高爾夫打球輪次年增2.2%，為連續第二年增長。目前美國高爾夫運動消費者人數達到歷史新高的4,720萬人，主要受到疫情後場外高爾夫參與者（如模擬遊戲玩家）的快速成長所驅動，進而帶動實際下場揮桿人數增加。

隨著新手湧入，以及大眾對高爾夫運動的觀感變得更年輕、更時尚，當前美國實際下場揮桿的球手平均年齡降至43.5歲，較2018-2019年的44.6歲下降逾一年。

此外，社群媒體在推動高爾夫運動普及方面發揮了關鍵作用，線上課程、YouTube影片，以及各類技巧與竅門分享，使得高爾夫更易於學習，進一步吸引年輕世代，並帶動長期產品銷售動能。

事實上，法人指出，目前台灣高爾夫產品OEM廠商中，包括復盛、明安、大田、復盛應用（6670）與鉅明等，股價普遍交易於2025年預估每股盈餘的11-14倍，相較於全球品牌平均18-19倍，仍處於低估區間。

歷史本益比範圍介於3-15倍。此外，雖然美國關稅政策可能影響訂單能見度，但台灣廠商的現金股利殖利率達5-6%，有望提供股價下檔支撐。其中，台灣高爾夫設備廠商復盛應用預計2025年營收將年增高個位數，後市可期。

美國 高爾夫

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