捷運站旁和距離1千公尺房價差多少？北市這區竟差20%

近捷運站和距捷運站500公尺以上，房價差多少？永慶房屋比較北市各行政區距離捷運站500公尺內住宅，與距離捷運站點500-1000公尺的住宅平均單價。發現近捷運站點的住宅，比距捷運站500公尺外的住宅，平均單價高約7%。

觀察台北市12行政區的數據，比鄰捷運站的住宅平均單價，全面高於距離捷運站點500-1000公尺的住宅。其中差異最大為信義區，多達20%，其次文山區17%，南港區12%。其餘行政區價格差異，落在4.4%到9.6%之間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示指出，交通的便利性是許多民眾在購屋時的重要考量，也使得距離捷運站越近，其住宅價格往往較高，相關數據也呈現捷運站點對周遭房價起到明顯的抬升效果。

細究不同行政區的差異，信義區、文山區、南港區鄰近捷運站住宅的平均單價，出現差幅偏高的狀況。

陳金萍分析，信義區由於幅員廣闊，區域發展相對其他行政區較不均，既有台北最精華、房價高昂的信義計畫區，也有房價相對實惠的吳興街、福德街等區域。由於信義區捷運站點行經處多為精華的地段、周遭亦多高級社區，使兩者價差幅度高達20%以上。

至於有台北後花園之稱的文山區，捷運站點覆蓋率相對較低，民眾聯外公共交通亦多仰賴公車，使鄰近捷運站點的住宅交通優勢明顯，對房價增值作用相對較大，也使得距離捷運站點周遭500公尺內的住宅，與距離捷運站點500-1000公尺的住宅平均單價差異高達17.9%。

南港區市況與信義區雷同。陳金萍指出，南港車站因為有三鐵共構優勢，除有許多高單價的社區，亦不斷有指標型建案推出，使得南港車站周遭房價明顯較高。

此外，在南港經貿園區亦有許多高價社區，帶動周遭捷運站周遭房價水漲船高。相較之下，距離捷運站較遠的南港重陽重劃區、研究院等區域，房價相對平實，亦較少高價建案，使得房價差距達12.3%。

至於內湖區、松山區和大安區三區，捷運站對房價的抬升效果較不明顯。陳金萍指出，松山區和大安區幾乎全區都位於台北精華地段，交通、商業、生活機能齊全，使得鄰近捷運站的住宅房價優勢並不明顯。

內湖區距離捷運站較遠的區域，亦有許多高價、豪宅社區。使得這三個行政區的主捷運宅和次捷運宅單價差幅在3%以下，差距不大。

陳金萍表示，鄰近捷運對於住宅價格有加分效果，但每一間住宅的條件大不相同，價格亦會有所差異。消費者若要精準掌握房價，仍需要房仲協助進行全面判斷才準確。