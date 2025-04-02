GOLF 學用接軌聯盟攜手企業 600+課程全開放

由友達（2409）、仁寶（2324）、緯創（3231）三大企業領軍成立的GOLF學用接軌聯盟，其提供給學生會員的免費線上課程平台，打造靈活且多樣化的學習資源，攜手超過 100 家企業與學校，提供 645 堂免費線上課程，從短時高效的學習單元，到深度進階的專業課程，讓學生能夠根據自身需求自由選擇適合的學習方式。

隨著 Z 世代快速躍升為職場新勢力，企業的人才發展策略勢必迎來轉型。近期《經理人》專題〈Ｚ世代崛起！〉系列報導中，針對 Z 世代的學習特性展開深入調查，採訪到 GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展，與 GOLF 學用接軌聯盟資訊平台服務處主委、緯育 TibaMe 副總經理黃永鑫。

他們強調，與過往的世代相比，Z 世代更重視自主性，因此企業唯有掌握 Z 世代對靈活學習的高度需求，設計貼近情境的多元學習場景，才能真正接軌這股新興勢力，搶占未來人才競爭的有利位置。

黃永鑫點出，Z 世代的學習模式已經不同於過往的線性學習模式。「以前的學習方式是先從基本入門，再按部就班進入初階、進階和高階。新世代則是傾向『不用每一個步驟都規定好，只要提供大脈絡方向，接下來學 ABCD 哪一個，他們會自己去選擇』。就好像拿到一張地圖，抵達目的地有各種走法。」

為了讓學生能夠運用零碎時間學習，GOLF 學用接軌聯盟設計了一系列輕量化的課程，提供短至 10 分鐘的入門課程，涵蓋求職面試、職能探索、科技創新等領域。例如，力成科技（6239）、104 職涯學院、緯育 TibaMe、友達光電等企業提供的求職面試與職能探索相關課程，幫助學生快速掌握履歷撰寫、面試技巧以及產業趨勢，讓求職過程更加順利。

緊抓 Z 世代的學習特性之一，勇於跨域、不受限於本科專業，特別偏好探索科技、數位等實務應用領域，聯盟特別整合產業資源，邀集友達光電、致理科技大學、緯育 TibaMe、緯創資通、人工智慧科技基金會及台積電（2330）等企業，推出人工智慧與數位轉型相關課程，讓學生能夠跨出原有領域，接觸最新智慧科技應用。

此外，在工業工程與管理領域，GOLF 學用接軌聯盟與 Just College 紫軾書院教育基金會合作，設計一系列結合策略定義產業新價值，完整呈現產官學界專家智慧，讓學生跨界學習無縫接軌企業經營模式。

為強化國際生對臺灣產業環境與就業機會的認識，GOLF 學用接軌聯盟積極參與教育部國際及兩岸教育司推動的《大專校院國際生留臺就業輔導專業化試辦計畫》。聯盟內校企成員主動提供業師課程與企業參訪資源，包含新加坡商鈦坦科技、緯創資通、微星科技（2377）、力成科技、104 人力銀行、東元電機（1504）、遠傳電信（4904）、研揚科技（6579）、凱衛資訊（5201）、瑞嘉軟體、中央大學、大同大學，聚焦高科技產業趨勢與職涯發展，從產業解析到職場實務，協助國際生累積留臺就業實力，深化產學接軌。

透過實務導向的企業講座與企業參訪，課程不僅讓國際生直接接觸產業脈動，更深化與企業的人才對接機會，展現 GOLF 學用接軌聯盟積極促進產學跨國合作的具體行動。

除了課程資源，GOLF 聯盟更進一步提供企業實習機會，目前提供超過 700 個實習職缺，涵蓋科技、製造、行銷等產業，讓學生能夠提前進入職場，累積實務經驗。理事長李境展表示，GOLF 學用接軌聯盟持續號召不同產業的企業共同投入資源，提供學生更多元的學習選擇。這樣的學習模式不僅符合 Z 世代對自主學習的期待，也幫助企業培養具備實戰經驗的人才。透過輕量化、彈性且階段性的學習設計，讓學習變得更貼近產業需求，同時也為學生打開更多未來發展的可能性。