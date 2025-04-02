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高雄海關提醒業者正確申報「紙皮核桃」進口

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
「紙皮核桃」是近年來相當受歡迎的大陸食品。照片／高雄海關提供
「紙皮核桃」是近年來相當受歡迎的大陸食品。照片／高雄海關提供

高雄海關2日表示，「紙皮核桃」是近年來相當受歡迎的大陸食品，許多旅客赴中國旅遊時常攜帶相關產品回國當伴手禮。有業者看準商機，由中國直接進口入台販售，該商品除須經衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）查驗合格，亦應申報正確稅則並繳納關稅。

該關進一步說明，中國產製的「紙皮核桃」，多數經過調味，添加各式調味劑以增加口感，其應歸列貨品分類號列第2008.19.90.90-9號「其他方式調製或保藏之其他堅果及種子，包括混合者（不含花生）」第一欄稅率20%，輸入規定「F01」（應依相關規定向食藥署申請輸入查驗）。包括經乾烤、油烤或脂烤之果核，不論有無被覆植物油、鹽、香料、香辛料或其他添加物者均包含在內。業者常錯誤申報為第8章「食用果實及堅果」，此等果實僅限新鮮（包括冷藏）、冷凍、乾燥或不適於即時食用而暫時保藏者。

高雄關呼籲業者進口此類貨品時，應正確申報貨品分類號列，以利通關並減少徵納雙方爭議。如有疑義，請於貨物進口前，依進口貨物稅則預先審核實施辦法向海關申請稅則預先審核，以保障自身權益。

海關 食藥署

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