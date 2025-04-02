小宅、老屋繼承趨勢 特力屋促居家空間裝修商機

近年台灣的高房價及少子化現象，不僅讓年輕族群購屋趨勢轉變為「小宅」，2023年據內政部調查數據也發現，全台不動產繼承率年增9.4%，創史上新高。而無論是小宅或老屋繼承，特力（2908）旗下特力屋從中發現，現在年輕族群對於家的需求和想像，都更重視「內裝品質」，帶動特力屋在系統家具預約成交量及整體商品銷量年均達雙位數成長。

雖然春節前為一年中居家裝修需求高峰，近年不少民眾會安排春節前後旅遊，因此在年後安排裝修，特力屋看到此趨勢，也在第二季出奇招，祭出一系列優惠方案。4月2日至4月7日至特力屋居家裝修中心預約下訂衛浴商品或廚具櫃體，享滿10,000元現折1,000元(可累折)，4月2日至5月27日下訂系統家具全系列，最高享8折起優惠；DIY部分，4月2日至4月7日至特力屋購買層架及配件，消費滿3,000元現折300元(可累折)，4月2日至4月14日特殊窗簾訂製、地板全系列、燈具照明全系列，皆享消費滿3,000元現折300元(可累折)，另也有家具及電子鎖的優惠方案。特力屋線上購物跟進推出「居家升級改造術」限時好康，4月2日至4月22日線上獨賣實木翻門五層書櫃、多功能可伸縮書桌或超值衛浴6件套組等指定商品，享5.2折起超值優惠。

特力屋行銷總監張瓈今分享，特力屋居家裝修中心的系統家具及廚具、衛浴，近2年致力於推廣系統家具不僅能運用在居家空間，還能依不同場域、使用需求打造商業空間，甚至是複合式空間，除了實用耐用，設計感也不斷提升，以機能性為基礎做出個性化風格展現。尤其自去年發生較大規模的地震災害後，引起不少民眾對於居家空間安全的重視，為減少地震使得家中大型家具、櫃體倒塌的災害，至特力屋居家裝修中心預約諮詢系統家具訂製的需求穩定增加。

特力屋在系統家具及廚具衛浴的前期溝通服務中，都會安排專業管理師單一窗口一條龍服務，在初期會依顧客需求及喜好以3D模擬圖示意，以具體的圖面來溝通，也能更有效率的達成共識，並提供透明的報價。而在數位網路發達的時代，可在特力屋官網預約諮詢，有效安排時間與專人服務，再到特力屋門市現場展示空間看到、觸碰實際商品，享有線上、線下整合優勢，訂製後享櫃體最長10年保固，五金5年保固，也提供換新、修繕裝修等維修處理等安心售後服務。

特力屋線上購物跟進同慶，精選優質家具推出「居家升級改造術」，像是多功能可伸縮木製書桌，簡約拼色設計展現個人生活品味，大容量及多格分區滿足多種收納需求，副櫃可左右伸縮以適用不同擺放空間，高顏值且高機能的書桌櫃不到5,000元就能輕鬆入手；小資族必搶的衛浴6件套裝組，含馬桶、超深面盆浴櫃組、面盆龍頭、沐浴龍頭、鏡子及置衣架完整套件，享7.8折限時優惠。特力屋線上購物4月2日至4月22日活動期間再享購物1件即享免運。