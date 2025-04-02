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台中太平35歲以下房貸族激增86% 專家：年輕人看到三優勢

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
依據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1,346件，相較於2022年的724件，3年成長幅度高達86%。中信房屋提供
依據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1,346件，相較於2022年的724件，3年成長幅度高達86%。中信房屋提供

台中市太平區成為年輕購屋族的熱門選擇；依據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1,346件，相較於2022年的724件，短短3年時間就增加622件，成長幅度高達86%、幾乎翻了一倍，顯見太平年輕房貸族呈現爆發式成長。

中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，近年太平區不僅吸引在地客群，更有大量外來年輕首購族進駐，預計未來隨著各項建設題材的落實，太平區房市交易量能也將保持穩健成長的格局。

林可晴表示，太平之所以吸引年輕人置產，主要有三大優勢，首先是太平區房價基期低，目前太平每坪成交單價仍普遍落在2、3字頭，與台中精華區動輒4、5字頭的房價相比，價格優勢明顯。

再者，林可晴說，現在年輕人買方大多都很看中通勤的便利性，而太平區擁有74號快速道路，以及周邊主要幹道的開通後，大幅縮短了太平與台中市區的通勤時間，再搭配屯區捷運、捷運藍線延伸太平等軌道題材，更進一步提升了太平區的房市能見度。

此外，近年來政府也在太平推動了多項重大建設，如太平區聯合行政中心、太平國民暨兒童運動中心、坪林圖書館環境改善工程等，不僅提升了當地的生活品質，也讓居住環境更加舒適宜居，吸引重視生活品質的年輕家庭進駐。

林可晴指出，隨著金龍風暴持續發酵，不少屋主心態趨於軟化，議價空間更具彈性，對於有自住需求的買方來說，現在正是進場的好時機。

林可晴分析，在區域選擇方面，太平區可以分為南太平和北太平兩個區塊，過去，大多數購屋族偏好生活機能成熟、推案量較多的北太平，然而，隨著北太平房價攀升至相對高點，比價效應就開始浮現，南太平以親民房價異軍突起。

林可晴表示，目前在南太平，總價180萬元左右可買到中古套房、總價600萬元可買到中古兩房、總價1,300～1,600萬元就能買到地坪25坪以上的中古透天，CP值相當不錯，適合有預算的購屋民眾。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安政策的助力下，年輕人購屋的步伐更加積極，建議年輕人買房秉持「先求有、再求好」的心態，若短期內無法入主蛋黃區，不先妨將目光轉向房價基期較低、且具發展潛力的區域。

莊思敏指出，以台中市太平區為例，憑藉低房價、交通、建設等優勢，近年來吸引了大量建商和購屋民眾的湧入，新建案房價屢創新高，也給區內中古屋的房價提供了一定支撐，伴隨各項利多建設逐步到位，太平房市的長線發展也具有想像空間。

房價 房市

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