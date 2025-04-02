送外賣比看房還多！代銷：預售市場現「新常態」

央行信用管制發酵，去年下半年起預售屋市場急凍，買氣驟降。信義代銷經理童莉婷指出，歷經數月盤整，市場已逐漸適應政策，惟買氣回溫力道溫吞，預售市場正式進入「新常態」。

童莉婷表示，去年上半年預售屋市場熱度空前，排隊搶房盛況頻傳，但央行9月祭出第七波信用管制後，市場信心瞬間瓦解，買氣急凍。經數月調整，看屋人潮與成交量緩步回升，惟整體市場表現已與過去榮景不可同日而語。

她指出，過去在房市熱絡時期，銷售人員往往能夠「順排」客戶，也就是說，當一位客戶猶豫不決時，後面還有兩三位候補客戶等著接手，銷售人員因此有較多的選擇空間。

然而，現在的情況截然不同。童莉婷表示，即使是一間房屋，也不一定能找到候補買家，顯示市場買氣明顯下滑。她強調，這種變化凸顯了當前房市與過去榮景時期的巨大差異。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年預售屋市場旺季時月成交量達16,000件，下半年則驟降至5,000件，在市場最慘淡的時候，甚至出現「來案場送外賣的人比看房的人還多」情形，市場劇烈降溫，可見央行政策影響之大。

童莉婷觀察，在雙北市，由於地段優勢和剛性需求，如兩房、三房的首購或換屋型產品，目前市場仍維持一定熱度，並未受到顯著影響。但在中南部地區，過去仰賴竹科和科技業投資客群的買盤，如今卻面臨嚴峻挑戰。

童莉婷形容，部分重劃區甚至出現「一週僅成交一戶」的慘況，與過去「一天數戶」的盛況形成強烈對比。這種區域間的巨大落差，顯示出房市在政策調整後的明顯分化。

童莉婷指出，去年下半年建商推案態度轉趨保守，多選擇觀望，導致推案時程遞延至今年329檔期。目前北市南港、新北三重、桃園等精華區，出現多個大型建案同步推出現象，建商盼能透過「集客效應」擴大宣傳效果。

童莉婷表示，329檔期建案選擇眾多，買家可多方比較，並把握建商搶客機會，爭取早鳥優惠、低首付等方案。價格方面，雖然大幅讓利空間有限，但建商通常願意在付款方式上提供彈性，如低首付、訂金或簽約金優惠，以減輕買家負擔。此外，買家亦可爭取額外優惠，如家電或裝潢贈送，降低後續裝修成本。