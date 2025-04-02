藥華藥申請越南藥證 今年獲利有望翻倍

藥華藥（6446）宣布旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg，申請越南上市許可證；法人機構表示，目前Ropeg在東南亞已取得新加坡與馬來西亞PV藥證，進一步擴大東南亞市場影響力，預期偉獲利有望翻倍成長，但目前投資建議維持中立。

分析師指出，Ropeg是新一代創新長效型干擾素，目前已獲全球超過40個國家核准用於成人PV患者並上市銷售，此次申請越南上市許可證，進一步擴大東南亞市場影響力。藥華藥去年在來自美國、歐洲、亞洲及日本市場的強勁表現帶動下，平均季度成長率為20% ，費用控管得宜下，稅後淨利達到29.6億元，每股獲利（EPS）8.96元，今年有望進一步成長至17.6元。

由於Pegasys全球缺貨為藥華藥帶來重大商機，缺藥影響英國、歐盟、加拿大、美國及巴西等地，而藥華藥Ropeg可替代Pegasys，並獲2025年NCCN指南認可為首選替代藥物；現有產線每年供應約1萬名病人，第二條產線預計2025年投產後，兩條產線合計可供應2萬多名病人；長期規劃中，竹北廠新產線每年可供應10萬名病人。

不過，2月接獲國際商會國際仲裁院的部分終局仲裁判斷。AOP對定價條件下列的請求，仲裁庭駁回藥華藥解除權及利息計算的主張，初步估算藥華藥需支付AOP約156萬歐元，約合新台幣5,690萬元。仲裁庭對藥華因歐洲藥證申請延遲（5個月）及供貨延遲（4.5個月）的責任仍予保留。仲裁與權利金爭議方面，藥華藥強調積極維護股東權益，已委託律師評估後續行動，未排除和解可能，但具體策略需待仲裁結果全面分析。下一步仲裁程序預計在3、4月後進行。

同時，藥華藥五次私募案合計認購42,960張，募資金額約66億元。每股認購金額分別為86、93.8、177、235和250元，私募閉鎖期陸續結束，將向主管機關申請四件私募案上市，最快今年第2季掛牌交易。

BESREMiR（PV適應症）已取得多國家藥證並上市銷售，美國、日本持續成長。ET適應症全球第三期臨床臨床試驗，今年第1季完成主要療效指標數據收集，預計2026年取得藥證，目前投資建議維持中立。