淨零綠領人才課程搶手 國環院：持續開課中

環境部國家環境研究院攜手全國28所大專院校，推出「環境部淨零綠領人才培育課程」，1日上午9時開放上網報名，第1班名額40人的課程開放報名僅16分鐘就已額滿。國環院院長劉宗勇提醒，結盟的大專院校在年底前至少會開設總共60個班期，可提供超過2,400名的機會，請大家持續注意開班訊息。

為達成2050淨零排放的目標，世界各國對於綠領人才需求都是快速成長。以我國為例，依據環境部發布的《綠領人才就業趨勢報告》，綠領徵才的企業家數近8年來成長2.2倍，綠領工作機會數則是成長3.3倍。因此社會大眾對於綠領人才培育課程總是趨之若鶩。

國環院結合全國28所大專院校，以公私協力方式推出價格平易近人的「環境部淨零綠領人才培育課程」。費用為每人1萬2,000元，由各開辦學校收取。30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶者且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者則是全額學費優惠。

根據國環院「環境部淨零綠領人才培育課程」報名網站資料，第1班為期48小時的課程將於4月26日由國立臺灣師範大學開設，報名該班的學員中大部分是上班族，學生僅占不到3成。雖然該班已經報名額滿，不過結盟的28所大專院校也將陸續開班，5月時開班數量就會大幅增加。

劉宗勇指出，該培育課程今年會舉辦2次測驗，第1次測驗訂於8月下旬舉行，因此有意報名者，只要在暑假期間報名完成，仍有充裕時間上過課程後參加測驗；今年第2次測驗則是訂於11月下旬舉行。明年起，每年會舉辦3次測驗，每年培育至少3,500名綠領人才。