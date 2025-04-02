台中年輕人都跑到這兒？ 35歲以下房貸族激增86%

中信房屋表示，台中太平區正成為年輕購屋族熱門選擇，根據聯徵中心資料，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1,346件，相較於2022年724件，成長幅度高達86%，幾乎翻了一倍，呈現爆發式成長。

中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，近年太平區不僅吸引在地客群，更有大量外來年輕首購族進駐，隨著各項建設題材的落實，預料太平區房市將保持穩健成長的格局。

林可晴表示，太平吸引年輕人置產，主要有三大優勢，首先是太平區房價基期低，目前太平房價仍普遍落在2-3字頭，與台中精華區動輒4-5字頭的房價相比，價格優勢明顯。

第二，現在年輕人買方很看重通勤便利性，74號快速道路以及周邊主要幹道的開通後，大幅縮短了太平與台中市區的通勤時間，再搭配屯區捷運、捷運藍線延伸太平等軌道題材，進一步提升了太平區的房市能見度。

第三，近年來政府在太平推動了多項重大建設，如太平區聯合行政中心、太平國民暨兒童運動中心、坪林圖書館環境改善工程等，提升了當地的生活品質，也讓居住環境更加舒適宜居，吸引重視生活品質的年輕家庭進駐。

林可晴指出，「金龍風暴」持續發酵，屋主心態趨於軟化，議價空間更具彈性，對於有自住需求的買方來說，現在正是進場的好時機。

在區域選擇方面，太平可以分為南太平和北太平兩個區塊，過去，大多數購屋族偏好生活機能成熟、推案量較多的北太平，然而，隨著北太平房價攀升至相對高點，比價效應就開始浮現，南太平以親民房價異軍突起。

目前在南太平，總價600萬元可買到中古兩房、總價1,300-1,600萬就能買到地坪25坪以上的中古透天，CP值相當不錯，很適合有預算考量的購屋民眾。