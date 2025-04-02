八貫營收／3月2.8億元 年增23.7%

八貫企業（1342）2日公告3月營收為2.81億元，平了去年12月歷史單月新高2.81億元的業績表現，並較上月與去年同期分別成長16.12％與23.72％，累計今年前三月營收達7.79億元，年增率25.57％，亦達單季歷史新高，依客戶需求來看，四大產品線皆有明顯成長力道，將帶動第2季業績成長性不亞於第1季，且客戶出貨安排已至今年暑假。

今年川普推行多項關稅及經貿政策，使得各國際品牌客戶為快速掌握市場已知需求，均加大及加速出貨要求，使八貫3月營收受惠四大產品線較去年同期出貨皆有成長，其中醫療及軍工產品業績翻倍，再加上戶外、航太救生也有年月雙增表現下，得3月營收為2.81億元，不僅平了去年12月業績高峰，亦進而推升第1季營收達7.79億元，年增率25.57％。

邁入第2季，八貫戶外與醫療產品維持穩健的市場剛需，航太救生則受惠全球航空客運供不應求，使新機採購需求提升，加上因應軍工訂單需求，今年初於產線導入機器手臂，逐步提高產品產量，目前軍工產品線訂單能見度理想，後續仍將持續爭取新訂單的機會。

八貫近期的重點工作在積極與客戶聯繫市場需求和出貨安排，目前第2季產能趨近滿載，第2季出貨成長性應不亞於第1季，今年上半年可望迎來明確的成長力道，且客戶出貨安排已至今年暑假，與去年相較顯著轉佳，後續將審慎觀察美國川普政策動態，持續配合客戶進行新產品研發，以充實2025的營收出貨力道，中長期穩健向上。