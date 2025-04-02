快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

聽新聞
0:00 / 0:00

房市苦等春燕？僅「這1都」年增率逆勢成長

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影

六都公布今年3月買賣移轉棟數，其中以台中4094棟，為6都最大量，更是6都唯一年月雙增的都會；房仲觀察，台中市北屯區841戶是6都行政區之冠，在市區、山海屯各地攜手放量之下，新案交屋踴躍，在六都當中寫下難得的正成長。

六都公布今年3月買賣移轉棟數，分別為台北2401棟，月增29.7%，年減11.3%；新北3735棟，月增4.4%、年減34.1%；桃園3405棟，月增10.9%，年減14.2%；台中4094棟，月增27.9%，年增2.5%；台南1550棟，月增23.2%，年減46.4%；高雄3026棟，月增15%，年減21.2%；總計六都共1萬8211棟，月增16.8%，年減21.1%，為近7年同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，今年3月，6都交易較上月增長，春節後部分地區新案交屋潮再起，且房貸案陸續完成撥款過戶；加上央行近期無加碼信用管制，買氣回穩。

陳定中說明，其中以台中年增率一枝獨秀逆勢正成長，成為唯一年月雙增的都會。台中除了推案最多的北屯區貢獻841戶，相對平價的海線梧棲，以及屯區的大里、太平，也都衝出逾300戶大量；連山線的豐原，都繳出200戶的近14月大量。

六都今年3月買賣移轉棟數表。圖／台灣房屋提供
六都今年3月買賣移轉棟數表。圖／台灣房屋提供

房仲

延伸閱讀

影／台中超級巨星KTV前自撞路旁休旅車 賓士駕駛腿受傷

影／2歹徒梧棲銀樓搶金項鍊逃逸 70歲老闆娘追出遭撞傷

台北101插旗台中 中市府：帶動整體百貨營業額衝千億

宜蘭石城至大里自行車道將動工 串聯福隆舊草嶺線

相關新聞

房市苦等春燕？僅「這1都」年增率逆勢成長

六都公布今年3月買賣移轉棟數，其中以台中4094棟，為6都最大量，更是6都唯一年月雙增的都會；房仲觀察，台中市北屯區84...

台中年輕人都跑到這兒？ 35歲以下房貸族激增86%

中信房屋表示，台中太平區正成為年輕購屋族熱門選擇，根據聯徵中心資料，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1,3...

巨大、美利達、達方怎麼打E-bike賽局？有哪些電動自行車產品？

電動自行車在台北自行車展一字排開，昔日電子代工大廠、科技巨頭早已搶進E-bike賽局，產業的未來走向哪裡？

自行車投資論壇 上秀

臺灣證券交易所日前攜手臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券舉辦「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，證交所副總經理杜惠娟指出，證交所持續扶植產業轉型升級，扮演協助公司打國際盃的最佳後盾，歡迎自行車產業善用資本市場。

法律頻道／創新板2.0 + 創櫃板Plus 力挺新創IPO

近十年，台灣政府積極改善資本市場法規，為新創企業提供融資管道。2024年推出的「創新板2.0」與「創櫃板Plus」兩大改...

管理錦囊／職場橘世代 好酒沉甕底

根據世界衛生組織的定義，年齡在50歲以上至65歲以下，稱之為「橘世代」。象徵著人生進入秋收的季節，如同橘子成熟進入豐收的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。