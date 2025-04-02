房市苦等春燕？僅「這1都」年增率逆勢成長

六都公布今年3月買賣移轉棟數，其中以台中4094棟，為6都最大量，更是6都唯一年月雙增的都會；房仲觀察，台中市北屯區841戶是6都行政區之冠，在市區、山海屯各地攜手放量之下，新案交屋踴躍，在六都當中寫下難得的正成長。

六都公布今年3月買賣移轉棟數，分別為台北2401棟，月增29.7%，年減11.3%；新北3735棟，月增4.4%、年減34.1%；桃園3405棟，月增10.9%，年減14.2%；台中4094棟，月增27.9%，年增2.5%；台南1550棟，月增23.2%，年減46.4%；高雄3026棟，月增15%，年減21.2%；總計六都共1萬8211棟，月增16.8%，年減21.1%，為近7年同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，今年3月，6都交易較上月增長，春節後部分地區新案交屋潮再起，且房貸案陸續完成撥款過戶；加上央行近期無加碼信用管制，買氣回穩。