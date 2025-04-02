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車廠夏季競賽 提前開打

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市動能疲軟，各大車廠為了搶攻市場，讓訂單提早落袋，多提前推促銷專案，因此，以往5月才啟動的「夏季競賽」，今年已經悄悄起跑，形同車市「年中促銷戰」提前開打。

各家車廠年中促銷戰，今年提前啟動，包括和泰車（2207）、福斯、MG都早早發表促銷案，配備升級、高額零利率或是超低月付方案，成為在消費保守年代的另一個解方。

和泰車TOYOTA 4月持續推出「音場頂級 節奏隨行」活動，入主RAV4、ALTIS、YARiS CROSS、COROLLA SPORT即可升級JBL音響揚聲器，並享最高80萬零利率。另外更針對TOWN ACE提供「影音安全雙進化」活動，入主TOWN ACE PU/VAN除贈送影音主機、倒車顯影等配備，更可享50萬50期零利率。

Volkswagen以完整七人座產品陣容與彈性購車方案，進一步強化家庭用車市場佈局。入主The Touran春季優享價139.8萬元，再贈送30期零利率以及第五年延長保固；The Tiguan Allspace 春季優享價149.8萬元起，整體的優惠總價值超過20萬元。

MG鎖定小資族，4月推出多項輕鬆入主的購車方案，透過彈性靈活的購車方案，包括降低購車門檻，首年超低月付1,228元起的「貸我走專案」、首年免付本金的超低月付方案，或是零利率貸款方案。

本金 福斯 門檻

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