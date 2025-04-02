車市買氣淡 掛牌量下滑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
3月車市掛牌量概況 圖／經濟日報提供
3月車市掛牌量概況 圖／經濟日報提供

3月車市掛牌量昨（1）日出爐，台灣汽車市場在主力品牌推出各式促銷活動刺激下，單月總市場掛牌量37,281輛，年減9.8%；今年首季單季總掛牌量99,860輛，年減11.2%。

業內預期，短線車市受到川普政策、股市動盪的牽動，必然要承受壓力，市場的競爭將愈趨激烈，各大品牌的行銷戰火將引爆。

展望後市，指標車廠和泰車（2207）對於4月車市的預期指出，雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，但在主力品牌促銷持續及進口車供應狀況穩定下，預估全月總市場為3.4萬輛，年減8%。

據了解，今年車市氛圍受到整體大環境影響，買氣相對保守，各家車廠感受到車市偏冷，紛紛積極特別的行銷方案搶市。

今年首季的車市規模仍較去年同期衰退11.2%，不過由於今年是「五年汰舊換新」政策利多的最後一年，下半年，消費者可能趕著汰舊換新以取得5萬元優惠，車市可望迎來一波換車紅利。進一步說，業界普遍認為，車市下半年會比上半年好，即使上半年的表現較去年明顯衰退，下半年有機會爆出買氣，補足上半年衰退的份額。

針對今年3月的車市，台灣車市銷售前十大品牌中，TOYOTA成長近二成，單一品牌的市占率達到31.6%，賓士與BMW雙B的品牌優勢則是帶動售逆勢成長的有利條件，另外中華（不含三菱和MG）年增率達32.7%，商用車J SPACE續熱，貢獻不小。

以車廠第1季的表現分析，和泰車旗下的TOYOTA加上LEXUS總計41,054輛，市占41.1%，年增10.4%；中華車三菱加上中華加上MG總台數10,619輛，市占率10.6%，較去年同期衰退31.1%，衰退主要來自MG的交車量減少。

另外裕日車的NISSAN加上INFINITI台數為3,172輛，較去年衰退四成以上，主要是受到原廠新車開發問題，原有熱銷車款因環保法規陸續停產所致。

和泰車今年表現強勁，接收其他品牌因各種因素減少的銷售份額，TOYOTA與LEXUS品牌於3月合計登錄14,315輛，年增15.5%，市占率38.4%，雙創歷史同期新高紀錄。

TOYOTA 品牌 市占率

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