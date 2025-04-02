台肥供半導體業認證藍氨 首批達6000噸

台肥公司今天表示，繼去年宣示跨入台肥綠能元年後，今年第1季即供貨半導體業者台灣首批認證藍氨，不但解決亟需減碳企業的燃眉之急。

台肥董事長李孫榮表示，面對全球暖化，大家都充分感受到台灣近年加劇的極端氣候變化，身為泛國營團隊的一員，台肥責無旁貸，將努力全面配合國家減碳新目標，加碼提供藍氨的力道，預估在第3季將有數萬噸的藍氨供應量，優先供應台灣半導體、電子、運輸等產業，加速減碳目標，強化台灣產業在國際碳規範下的國際競爭力，符合全球碳邊境調整機制（CBAM），助力台灣企業的永續發展。

台肥公司表示，乾淨能源的藍氨比灰氨減少約6至7成的製程碳排，台肥首批6000噸的認證藍氨，是半導體、電子、化工、運輸交通等產業減少碳排放的關鍵競爭力要素。

台肥指出，一直是全台最大液氨供應商，更是長期提供台灣化工及電子產業穩定的液氨原料來源，未來台肥將加碼淨零減碳事業心力，除了持續規劃藍氨及低碳氨量能以外，甚至是進一步的綠氨市場需求，都是加速台肥建立綠色能源供應鏈韌性，持續為台灣的淨零碳排貢獻力量的重要目標。