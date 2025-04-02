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創業之星選秀大賽 開跑

經濟日報／ 記者何易霖／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟日報第九屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導，成為產業界亮點。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成為國內新創業界相當重視的賽事，2024年公司組及學生組共197隊參賽，學生組更是熱情爆發、共103組參賽，是賽事開辦以來首度超越公司組，顯現台灣新創種子扎根愈來愈深。

創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、t.Hub內科創新育成基地，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團等。

今年賽事分為公司組與學生組，鎖定十大類別，包括：一、金融科技；二、生技醫療；三、綠能科技；四、永續發展；五、新零售；六、智慧製造；七、資訊類；八、數位內容及平台；九、人工智慧；十、其他類。只要你的公司／團隊具有前瞻創新技術、出色的點子，歡迎報名參賽。

「您只管創業，故事我們來說」。今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，公司組與學生組都將各自選出冠軍一名、優勝二名。

公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導，例如協助團隊策略規劃、財務預測與管控、組織管理方法。

學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫，協助團隊更專注於驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。

冠軍與優勝團隊不僅能獲得台大創創中心專業輔導協助「鍍金」，也可獲得經濟日報全版版面報導，增加團隊知名度與曝光能量。

本屆賽事即日起至5月16日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。

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圖／經濟日報提供
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創業 台大 大創

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