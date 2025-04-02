聽新聞
0:00 / 0:00

天然氣漲價 十個月上調73% 陶瓷業叫苦

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
天然氣、電價不斷上漲，以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業不堪成本壓力，恐掀倒閉潮。天然氣運輸示意圖。（新華社）
天然氣、電價不斷上漲，以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業不堪成本壓力，恐掀倒閉潮。天然氣運輸示意圖。（新華社）

天然氣、電價不斷上漲，以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業不堪成本壓力，恐掀倒閉潮。台灣陶瓷工業同業公會指出，工業用天然氣售價不到一年上漲逾七成，工業用電兩年大漲逾六成，本土陶瓷產業多數生產廠已減產苦撐，呼籲政府「工業用天然氣不要再漲了」，持續調漲恐掀倒閉潮。

陶瓷公會表示，近二、三年氣電雙漲，陶瓷業等傳統產業生產成本大幅上漲，恐怕會出現倒閉風潮；以工業用天然氣來說，售價連漲七次，從每立方米8.6002元漲至14.4833元，一年來漲幅達到68.4%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

陶瓷公會指出，工業用天然氣的售價昨（1）日又由每立方米14.4833元漲到14.9056元，漲幅為3%，相較2024年5月的售價，短短10個月的時間，工業用天然氣售價漲幅達73.31%。

不僅工業用天然氣售價上漲，陶瓷公會說，工業用電自2022年6月1日至2024年4月1日、不到兩年時間調漲45.4%，2024年10月6日再漲12.5 %，兩年來工業電價大漲63.5%；昨天原已預告再漲5%，所幸政策喊停、暫予凍漲。

陶瓷產業的生產成本中，天然氣是主要成本、電費則是次要成本；陶瓷公會表示，以天然氣及、電力為主要生產成本的陶瓷業及一些傳統產業，在天然氣、工業用電售價持續攀升下，產業承受嚴峻的成本壓力，這樣下去，恐怕陶瓷產業會掀起倒閉潮。

天然氣

延伸閱讀

WWG表展／色彩先行！CHANEL霧面藍陶瓷、黑金Lion神秘項鍊 譜寫美學新史詩

馬來西亞天然氣管線爆炸！波及49民宅63人送醫 數公里外有感大火熱浪

影／大馬天然氣管道爆炸釀33傷！蘑菇雲炸向天空畫面曝 附近住宅淪煉獄

中油4月起工業用天然氣漲3% 民生及電業凍漲

相關新聞

自行車投資論壇 上秀

臺灣證券交易所日前攜手臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券舉辦「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，證交所副總經理杜惠娟指出，證交所持續扶植產業轉型升級，扮演協助公司打國際盃的最佳後盾，歡迎自行車產業善用資本市場。

法律頻道／創新板2.0 + 創櫃板Plus 力挺新創IPO

近十年，台灣政府積極改善資本市場法規，為新創企業提供融資管道。2024年推出的「創新板2.0」與「創櫃板Plus」兩大改...

管理錦囊／職場橘世代 好酒沉甕底

根據世界衛生組織的定義，年齡在50歲以上至65歲以下，稱之為「橘世代」。象徵著人生進入秋收的季節，如同橘子成熟進入豐收的...

古書今贏／釐清真相 拒絕操弄

活動中，負責煮甜湯的兩人，手上和嘴上都沒閒著，朋友看到他們有說有笑，隨口調侃說：「你們在『喇D賽（攪豬屎）』嗎？」煮湯人...

江申董事長 熊東台接任

江申昨（1）日公告董事長異動，由中華車副總經理熊東台接任，原任董事長為中華車總經理陳昭文。今年3月25日陳昭文退休之後，...

統一獨董 將增至五席

統一將於5月29日召開股東會，考量到公司治理，今年又要改選，董事以及獨董席次略為調整，董事席次仍是14席，但一般董事由原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。