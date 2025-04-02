天然氣漲價 十個月上調73% 陶瓷業叫苦

天然氣、電價不斷上漲，以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業不堪成本壓力，恐掀倒閉潮。台灣陶瓷工業同業公會指出，工業用天然氣售價不到一年上漲逾七成，工業用電兩年大漲逾六成，本土陶瓷產業多數生產廠已減產苦撐，呼籲政府「工業用天然氣不要再漲了」，持續調漲恐掀倒閉潮。

陶瓷公會表示，近二、三年氣電雙漲，陶瓷業等傳統產業生產成本大幅上漲，恐怕會出現倒閉風潮；以工業用天然氣來說，售價連漲七次，從每立方米8.6002元漲至14.4833元，一年來漲幅達到68.4%。

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陶瓷公會指出，工業用天然氣的售價昨（1）日又由每立方米14.4833元漲到14.9056元，漲幅為3%，相較2024年5月的售價，短短10個月的時間，工業用天然氣售價漲幅達73.31%。

不僅工業用天然氣售價上漲，陶瓷公會說，工業用電自2022年6月1日至2024年4月1日、不到兩年時間調漲45.4%，2024年10月6日再漲12.5 %，兩年來工業電價大漲63.5%；昨天原已預告再漲5%，所幸政策喊停、暫予凍漲。

陶瓷產業的生產成本中，天然氣是主要成本、電費則是次要成本；陶瓷公會表示，以天然氣及、電力為主要生產成本的陶瓷業及一些傳統產業，在天然氣、工業用電售價持續攀升下，產業承受嚴峻的成本壓力，這樣下去，恐怕陶瓷產業會掀起倒閉潮。