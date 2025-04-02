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排碳大戶碳盤查 4月底前完成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（1）日提醒排碳大戶，今年4月30日前應完成去年溫室氣體排放量盤查登錄作業。

以去年統計來看，去年有553廠列管事業完成碳盤查。

環境部指出，此次應辦理碳盤查的「排碳大戶」，是先前公告第一批及第二批應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之事業，包含發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業，以及全廠化石燃料燃燒之直接排放與使用電力之間接排放產生排碳量，合計達2.5萬公噸，都應在4月30日前完成去年度碳盤查。

環境部表示，依據「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」規定，事業具有應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，應於每年4月30日前，將前一年度溫室氣體排放量清冊及溫室氣體盤查報告書，登錄於事業溫室氣體排放量資訊平台，並於10月31日前完成查驗。

環境部指出，去年553廠列管事業，均在規定期限內完成盤查登錄及查驗作業，但檢視其盤查登錄及上傳的查驗資料，仍發現許多錯誤樣態，包含同一企業不同廠區，上傳錯誤廠區盤查報告書或查驗聲明書。

另外，還發現上傳錯誤年份的盤查報告書；盤查邊界未依工廠登記證所載範圍；製程使用含氟氣體未依環境部最新公告排放係數計算氣體解離率及副產物。

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