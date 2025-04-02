成本上漲壓力 冠軍建材：研議調整售價

國內天然氣、電價上揚，國內上市磁磚大廠冠軍建材（1806）坦言，現在確實面臨成本上漲的壓力，不過產品是否漲價還在研議中，後續將視市場狀況做適度處理；至於國內其他磁磚廠，則採減產或視個別情形調漲產品售價因應。

冠軍建材表示，近兩、三年天然氣、電價不斷攀升，對陶瓷業者來說，承受嚴峻的成本壓力，冠軍建材因屬於規模相對較大的廠商，較能做到以量制價，不過即便如此，也對生產成本具有不小的壓力。

冠軍建材指出，對於是否因應成本上升、調漲產品價格一事，將視後續市場狀況而定，目前僅在研議中，尚未決定。