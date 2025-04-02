聽新聞
0:00 / 0:00
江申董事長 熊東台接任
江申（1525）昨（1）日公告董事長異動，由中華車副總經理熊東台接任，原任董事長為中華車總經理陳昭文。今年3月25日陳昭文退休之後，董事會昨天決議由熊東台接任江申董座。
江申為裕隆集團旗下的重要轉投資事業，以往董事長、總經理多由裕隆集團、尤其是中華車派任，與裕隆集團的關係密切。去年第4季並因中華車的商用車J SPACE改款上市，新車接單表現突出，有助於江申的營收表現。
此次陳昭文退休，影響中華車多家關係企業的人事，經董事會決議新任董事長仍由中華車副總接任。
匯豐汽車昨天也公告董事長變動，原董事長也是陳昭文，匯豐汽車董事會決議由中華車新任總經理曾鑫城接任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言