江申董事長 熊東台接任

江申（1525）昨（1）日公告董事長異動，由中華車副總經理熊東台接任，原任董事長為中華車總經理陳昭文。今年3月25日陳昭文退休之後，董事會昨天決議由熊東台接任江申董座。

江申為裕隆集團旗下的重要轉投資事業，以往董事長、總經理多由裕隆集團、尤其是中華車派任，與裕隆集團的關係密切。去年第4季並因中華車的商用車J SPACE改款上市，新車接單表現突出，有助於江申的營收表現。

此次陳昭文退休，影響中華車多家關係企業的人事，經董事會決議新任董事長仍由中華車副總接任。

匯豐汽車昨天也公告董事長變動，原董事長也是陳昭文，匯豐汽車董事會決議由中華車新任總經理曾鑫城接任。