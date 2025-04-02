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統一獨董 將增至五席

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

統一（1216）將於5月29日召開股東會，考量到公司治理，今年又要改選，董事以及獨董席次略為調整，董事席次仍是14席，但一般董事由原來10席減為九席，獨立董事由原來四席增至五席，昨（1）日公布董事候選人名單，大部分都跟上一屆差不多。

九席董事被提名人包括董事長羅智先、高秀玲、黃瑞典、吳中和、侯博明、吳平治、林忠生、侯博裕、林蒼生；五席獨董被提名人分別為張明輝、鍾維永、陳俊仁、簡立峰、吳鑫昌等，除吳鑫昌是新臉孔外，其餘名單均與現任一樣。

吳鑫昌目前為和益化學、漢寶能源及台塑生醫資深經理，也是台北市化妝品商業公會常務監事，台灣清潔用品工業公會理事。

台塑 股東會

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