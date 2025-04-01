台中西屯置產首選大學城 「遠雄洄山行」帶動商圈共榮

台中擁有水湳經貿園區利多加持，加上中科建廠、擴廠持續進行，帶動沿線西南屯「肥沃月灣」前景看俏，房價穩穩站上7字頭。其中，水湳指標案「遠雄 洄山行」近期出招打出「水湳嘉年華」，吸引超過70家在地逢甲商家共襄盛舉。

遠雄房地產說，即日起完成預約並現場賞屋，可獲得特約商家200元現金抵用券，使用期限至6月30日，實現商圈共榮共好。

台中總人口數已突破286萬，加上在地讀書、工作的非戶籍人口，正邁向300萬大關，而逢甲12期、水湳經貿園區，位處核心高價住宅區，域內坐擁逢甲大學、僑光科技大學、西苑高中等人文學區加持，搭配低密度高綠覆規劃，獨有的人文、學術氣息與悠閒氛圍，更被建商喻為「巴黎塞納河左岸」、「肥沃月灣」核心，成為自住首換、置產族的最佳首選。

遠雄房地產表示，該區附近擁有發達商圈及聯外交通，加上政府投入水湳逾500億元重大建設陸續兌現，水湳經貿園區與鄰近七期、中科商圈儼然形成黃金三環，大西屯地區發展前景可期。

台中資深房仲沈政興進一步分析：「目前水湳、近逢甲一帶，新成屋房價5字頭、預售新案介於6至7字頭，近5年房價年年漲幅達一成以上，不過與水湳核心「中央公園」旁動輒8、9字頭以上相比，仍具有想像空間，因此更吸引大型建商看準水湳後市及五星商圈機能，回防布局。

例如深耕台中多年的遠雄房地產，新案「遠雄 洄山行」甫推出迴響熱烈，建築基地座落當前中部最夯的水湳經貿園區、緊鄰逢甲大學，離塵不離城的優勢，加上半徑1公里的「五星機能」，地理位置極佳，且無需經歷重劃區的等待期，即擁有食衣住行全方位生活動能。

「遠雄 洄山行」基地面積1,328坪相當寬敞，不同於高容積、高建蔽設計，僅規劃地上9層樓、總戶數148戶，住家二房24坪、27坪、三房38坪、四房48坪等產品。據查，該案實價登錄已站上7字頭。