統一董事候選人出爐 大部分都維持一樣

統一（1216）即將於5月29日召開股東會，考量到公司治理，今年又要改選，董事及獨董的席次略為調整，董事席次一樣是14席，不過一般董事由原來的10席降為9席，獨立董事由原來的4席改為5席，4月1日公布董事候選人名單，大部分的董事都跟上一屆差不多。

九席董事被提名人包括羅智先、高秀玲、黃瑞典、吳中和、侯博明、吳平治、林忠生、侯博裕、林蒼生；五席獨董被提名分別為張明輝、鍾維永、陳俊仁、簡立峰、吳鑫昌等，除了獨董吳鑫昌是新臉孔外，其餘名單均與現任一樣。

吳鑫昌目前為和益（1709）、漢寶能源及台塑生醫資深經理，同時也是台北市化妝品商業同業公會常務監事，台灣清潔用品工業同業公會理事。