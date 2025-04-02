古書今贏／釐清真相 拒絕操弄

活動中，負責煮甜湯的兩人，手上和嘴上都沒閒著，朋友看到他們有說有笑，隨口調侃說：「你們在『喇D賽（攪豬屎）』嗎？」煮湯人聽了看著鍋內相視一笑。

俗話中的「喇D賽」，通常是指閒聊鬼扯，本意是現況已經慘不忍睹，偏偏有人瞎攪和，以至於狀況更糟。

自古嚼舌根，不受性別限制；某司裡有位先生，平常總是喜歡張大眼睛豎起耳朵，把根本不存在的事情，加上想像力隨意傳送，因為隨口說說，同事不好深究，久而久之，只要看到他，都會停止交談。

這樣一來，反而讓他懷疑有人計畫聯合起來對他不利，多次向管理階層投訴，管理階層查無實證，感到非常頭大。

了解狀況後，找來「深受委屈」的他，閒聊後詢問最近傳自他口的事件：「你說的某事，還有誰知道？」他斬釘截鐵回答：「大家都知道，只是不敢講，我為了公司好才會說。」

我：「這件事經過跟你說的不一樣，你說的大家是指誰？我再確認。」再答：「應該是他們弄錯了，反正跟我無關，如果把名字講出來，那就是沒義氣。」

我心裡嘆了一口氣：「不確定的事情，不適合到處說，這樣做損人不利己，幸好你夠義氣，沒把「大家（他們）」講出來，這件事到此為止，下不為例。」他訥訥地說知道了。

《左傳》記述：春秋時代魯國宰相叔孫豹，夢到天塌下來，有個長相黑皮膚、駝背、深眼睛、豬嘴巴，叫做「牛」的人幫他撐住塌下來的天，當上魯卿後，之前外面的女人送來野雞，順口詢問小孩的狀況，找來一看竟然相貌正是夢中人，於是帶回身邊特別寵愛。

《韓非子．內儲說上》提到：豎牛恃寵而驕，經常假傳命令，先是陷害嫡次子仲壬被賜死，後來看到叔孫豹為嫡長子孟丙鑄鐘，故技重施向孟丙謊稱已經獲准使用，導致叔孫豹因為誤會趕走孟丙。

隔了一年，豎牛假意為孟丙求情，叔孫豹同意召回，未料豎牛捏造孟丙心懷怨恨不願回來的消息（真相其實是他騙孟丙回來一定被殺），以至於叔孫豹勃然大怒派人殺了孟丙，而他則在生病時，被獨攬大權的豎牛支開照顧的人給活活餓死。

明朝洪楩《清平山堂話本》裡面有個快嘴李金蓮，個性直白、講話像機關槍，和她對話的人，即使自認牙尖舌利，在她面前只能算大舌頭，幸好李金蓮純粹愛頂嘴，沒有壞心眼，只要不毒她就不會中槍，所以觀眾看了笑哈哈，不會感到害怕。

煮甜湯和「喇D賽」大不同，前者甜蜜在心頭，後者讓人掩鼻而過；觀察敏銳且口齒伶俐的人，原本可以成為組織潤滑劑，如果利用他人無法、無暇查證就興風作浪，自然會成為公敵。

管理者面對言之鑿鑿的「大家（他們）說、我以為」，必須保持耳根清淨，絕不先入為主信其必然或不然，更不適合抱著「姑妄言之、姑妄聽之、姑妄信之」的心態。待逐一釐清發現真相時，對於操弄者必定嚴斥不放縱，自然不會有人拿著攪屎棒，把組織氛圍弄得臭氣薰天。