管理錦囊／職場橘世代 好酒沉甕底

根據世界衛生組織的定義，年齡在50歲以上至65歲以下，稱之為「橘世代」。象徵著人生進入秋收的季節，如同橘子成熟進入豐收的階段，是一個明亮璀燦且充滿活力的人生階段，同時也是成熟、明亮與精彩的象徵。

回首職場30餘載，所經歷過的人、事及物，由初任主管的青澀酸苦，逐漸轉為資深主管的成熟甘美。這些蛻變的過程，無處不是智慧的累積，並充滿著推動組織持續向前的技術、知識與熱誠，讓生命發光發熱，並且變得更加成熟與圓融。

隨著少子化浪潮來襲，橘世代已逐漸成為職場的主力，這一群位處人生精華階段的員工，具有豐厚的實作基礎與充沛的實務經驗。承上啟下，不論是為人處世或是待人接物，皆歷身經百戰之試煉，變得務實與精彩。

相較於新世代員工，橘世代更在乎的是人生價值觀的履行與工作的意義。新世代的管理者應思考，如何讓橘世代與跨世代員工共融，進而發揮與貢獻其所長，是積極解決企業面對少子化缺工議題的良方。

對於橘世代來說，進入此一階段，代表多半已成為獨立自主的個體、具備財富自由的經濟實力以及對於生活品質的自我堅持，共通點則是傾聽自己內心的聲音、做自己想做的事情以及過自己想過的日子。

對於管理者來說，與橘世代員工相處，應打破傳統以上對下的管理思維，改以平行及共創思維進行磨合，並著重心理層面溝通，而非停留在制度面的短期績效評估與衡量，提供橘世代員工展現自我尊嚴與生命價值。

對於企業來說，雖然橘世代也象徵著即將進入「退休準備」的階段，惟若能善用其職場與生命熟成的特性，將之與新世代員工搭配與合作，強化跨世代融合之機制，鼓勵專業知識與經驗之活化，進而產生互補效應，一來可完成經驗傳承，二來生產力自然倍增，進而促進組織無限發展可能。

在人口老齡化儼然成為趨勢的今日，橘世代已成為一個不可忽略的族群。新世代管理者必須正視並及早因應，這個不可忽略的重要議題，若能成功開發並借助橘世代的發展潛力，將有助於企業開創出第二成長曲線。

回首橘世代曾經走過了年少無知的歲月，經歷過無數人生閱歷與挑戰的洗禮，最後蛻變成為握有豐沛社會資源的一群。處處顯示出，歲月與智慧所累積的熟成，以及扛起啟承先啟後大任的穩重。可以預見，在未來企業永續發展的過程中，橘世代將扮演著舉足輕重的角色。

閩南語俗話說：「好酒沉甕底」，即是指好酒需經時間的淬鍊，因此，沉在甕底的酒往往最為香醇，橘世代對職場貢獻也是如此。