法律頻道／創新板2.0 + 創櫃板Plus 力挺新創IPO

近十年，台灣政府積極改善資本市場法規，為新創企業提供融資管道。2024年推出的「創新板2.0」與「創櫃板Plus」兩大改革，進一步降低新創企業進入資本市場的門檻，期待將台灣打造成亞太地區新創IPO的重要樞紐。

新創企業以創新為核心競爭力，需要強大的資金支援。資本市場本是為滿足這一需求而存在，尤其當今AI等新經濟領域的競爭已從技術之爭，逐漸轉變為資本實力的角逐，各國的資本市場發展優劣，便為關鍵。

然而，台灣新創企業融資環境與美國存在明顯差異：首先，台灣缺乏完善的未上市股份二級交易市場，企業併購創新文化不盛行，導致未上市新創公司股權流通性低。再者，台灣投資人普遍偏好投資硬體產業，重視「即期獲利能力」而非長期發展潛力。第三，台灣上市法規對「連續獲利」及「淨值為正」的要求，成為新創企業進入資本市場的障礙。

為彌補這些缺口，台灣政府推出了新的資本市場改革方案。

一、創新板2.0：面向成熟新創的快速IPO通道

創新板2.0的特殊在於突破主板「連續獲利」的傳統要求，採用市值、營收等多元指標。主要特點包括：

1.創新性要求：符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術或創新經營模式。

2.設立年限要求較低：本國公司僅須滿2年以上。

3.投資者範圍擴大，流通性大幅提升：2025年1月起，投資資格已擴大至全市場1,300萬名投資人。放寬後首日成交量增加2.5倍，日均成交值較2024年成長253%。

適合的企業類型包括市值達10億以上的科技企業、已有穩定營收但仍虧損的快速成長企業、希望回台IPO的海外台資企業，以及需要大額資金擴張的成熟新創。

二、創櫃板Plus：孵化早期創新企業的搖籃

創櫃板Plus可視為「IPO先修班」，針對資本較小、剛起步但有創新能力的企業或團隊，簡化申請程序，擴大推薦來源。核心價值包括：

1.分階段輔導：「納入輔導」與「登錄創櫃」兩階段。

2.資金與專業支援：提供業務或投資媒合、公開募資、參加展覽活動。

3.實踐彈性輔導：企業可自行選擇接受會計師輔導時間，提供分級輔導課程。

4.無硬性資本額要求：更適合資本額較低的創新公司。

台灣作為亞太新創IPO樞紐，台灣創新板2.0也足以吸引國際新創企業關注，其優勢包括，KY架構支援：支援國外登記公司以「KY」結構回台IPO；地緣政治優勢：在中美關係變化背景下，台灣提供理想的替代選擇；製造業優勢：台灣自動化製造業非常適合協助解決美國缺工問題；金融市場發展：金管會積極推動「台版亞洲資產管理中心」。

成功案例包括錼創-KY（6854），最大股東為三星集團，以及Gogolook，預計在今年4月從創新板轉至一般板上市的純軟體服務企業。

台灣創新板2.0與創櫃板Plus提供完整的新創企業成長路徑。這種多層次資本市場的建立，不僅為本土新創提供成長平台，更有望將台灣打造成亞太地區新創企業IPO首選地。對國際企業而言，台灣提供獨特價值，包括完整的硬體產業生態、友善的外商政策、靈活的上市條件以及連接全球市場的戰略位置。

企業應根據自身發展階段、資金需求及成長策略，選擇最適合的板塊，藉此加速實現商業願景，在全球競爭中搶占先機。