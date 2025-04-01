食品廠大成、泰山因舊案遭公平會裁處罰鍰 分別為300萬元及200萬元

國內兩大食品廠大成（1210）、泰山（1218）被公平會裁處書罰，泰山被罰新台幣200萬元、大成也公告收到公平會裁處書處罰鍰新台幣300萬元；這是多年前的舊案，對於公司營運無重大影響。

大成公告指出，因111年6月調漲價魚飼料價格，遭民眾檢舉違反公平交易法，接獲公平會訊息後也到會陳述及提供書面說明，1日收到罰鍰新台幣300萬元整。

泰山也是於111年6月遭檢舉魚飼料調漲價格，收到公平會訊息後亦到會陳述及提供書面說明，收到的罰鍰為200萬元，依處分書期限內繳納罰鍰。公司營運正常，無重大影響。