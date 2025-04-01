顏炳立：2024年房市就是炒作 2025年賣方「要賣玉蘭花了」

戴德梁行總經理顏炳立1日在首季房地產市場回顧記者會中表示，房價每年漲5%可接受，每年漲15%~20%就是炒作，2024年房市就是炒作、不是真正的買氣；雖然央行調控房市、關緊資金水龍頭，但這些進場屋主不會斷頭，只是獲利少、賣出手中物件。

顏炳立表示，在央行出手打炒房下，限貸政策斷了投資、投機買氣，讓去年第4季至今成交量大幅萎縮，首季預售房市更是「死死昏昏去」狀態。

他強調，當前房市就是處於「夢遊」狀態、價量停滯，市場沒有激情，呈現「量縮、價緩修正」格局；他預期，第2季房市，將上演「回憶、觀望、盤整、修正」戲碼，2025年賣方就是「從賣檳榔到賣玉蘭花了」，也就是必須主動出擊。

顏炳立說，第2季房市就是「利率緩升、金流控管」，「土地降溫、房價緩修」，「預售蛋白區冷過蛋黃區」，「成屋打龍成蛇、量再縮、買氣降」；「成屋打龍成蛇」就是「吳郭魚要放在菜市場賣，而不是精品店」。

顏炳立認為，房市還沒有進入空頭市場，今年房價就是緩修，不會有急跌、甚至出現下跌15~20%的機會；整體蛋黃區每坪成交價初估修正3~5%，蛋白區修正幅度多一倍、大約6~10%。