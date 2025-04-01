首季土地交易量達561億元 戴德梁行楊長達：建商轉進中長期潛力土地

央行的選擇性信用管制尚無鬆綁跡象，但建商購地動作未因房市停歇；戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達1日在戴德梁行首季房地產市場回顧記者會中表示，今年首季土地交易市場之交易量達561億元，依舊維持近五年單季均量，並超越10年單季均量，且買方以建商為主，顯見開發商持續看好未來不動產市場，購買土地不手軟。

楊長達指出，儘管央行自 2020年起陸繼續祭出七波選擇性用管制，且至今未見鬆綁跡象，而政策效應持續反映在2025年第1季的房地產市場上，包括住宅買賣移轉棟數、房仲交易量、銀行抵押貸款、新青安貸款申請與撥款，甚至戴德梁行對商用物件的鑑價等，均明顯下滑。

不過，與住宅市場低迷形成鮮明對比的是土地交易市場的相對熱絡交易；楊長達表示，今年第1季國內土地交易量達近三年來的單季第三高，10大土地交易案即占全季總額的近三分之二，且前五大交易案全數突破30億元門檻，顯示建商在今年的購地策略更著重土地規模，且高總價交易並未壓抑土地每坪交易單價。

首季土地交易中，遠雄建設以 136億元取得高雄美術館園區住宅用地最受矚目，該交易案不僅刷新南台灣土地交易金額紀錄，且每坪容積單價達53萬元，亦創下高雄市新高；而台中市西屯區文商段土地，則以總交易金額近38億元完成，換算每坪土地成交價達368萬元，創下水湳經貿園區土地單價新高。

楊長達分析，雖然整體房市受政府限貨政策壓抑，但大型開發商對具發展潛力地段的信心未減，反映土地交易市場上，就是高總價、高單價土地交易案持續攀升。

楊長達認為，雖政府打炒房政策導致不動產市場交易量降溫，但觀察買方購入標的之交易價格鬆動幅度有限，因此面對政府政策的壓抑，可看出建商目前以暫緩推案節奏因應，期望未來政策鬆綁再行進場。

楊長達表示，由於整體經濟環境、政策變化與公共建設進程等因素影響，現階段建商仍積極卡位優質土地，希冀透過投入中長期具潛力地段土地，降低資金閒置成本，為未來推案鋪路。