乾杯財報／全年營收45.14億元 超額配發每股現金股利1.5元

國內的燒肉名店乾杯（1269）2024年全年營收45.14億元，年減7.3%，稅後純益為1,716萬元，每股盈餘0.84元，董事會通過超額配發股利，每股配發現金股利1.5元，以1日收盤價69.7元計算，現金殖利率2.1%。

受到中國大陸去年從22間店減少到11家店，造成2024年下半年出現虧損，2024年下半年稅後虧損2,279萬元，每股稅後虧損1.1元，這個部分拖累全年獲利跟著縮水。

乾杯表示，大陸虧損外，台灣及其他的布局都表現很好，預期2025年大陸的店新年度也不會再出現虧損，所以還是決定超額配發現金股利。

乾杯今年的展店以台灣開設10家新店為目標，以親民的價格定位、標榜老饕日常鍋物的「黑毛屋」作為展店主力。乾杯2月自結合併營收3.51億元，年減13.16%，累計前兩個月的合併營收7.96億元，年增1.27%。

乾杯集團現有8個品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、高木和牛食堂；店鋪數總計64家，台灣52家、中國大陸11家、英國1家。

乾杯燒肉居酒屋20家、老乾杯22家、KANPAI CLASSIC 3家、和牛47 1家、黑毛屋12家、黑毛屋本家5家、黑毛屋招待所(店中店)1家、高木和牛食堂1家。