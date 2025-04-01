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市售廚餘機檢測 經部：4件中文標示不合格

中央社／ 台北1日電

為了解市售廚餘機商品的安全性，標準局與消基會共同於實體店面及網路平台購買10件樣品，結果品質項目全數符合規定，中文標示有4件不符合規定，標準局已請製造商或進口商所在縣市政府，依商品標示法要求業者限期改正。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿表示，廚餘機主要用於將廚餘轉化為可堆肥或可用於動物飼料的有機物質，從而減少垃圾量並促進環保，也能減少廚餘產生的臭味及孳生蟲蠅問題。

標準局與消基會113年共同於實體店面及網路平台購買10件樣品，進行品質項目檢測及中文標示查核，結果品質項目全數符合規定，中文標示有4件不符合規定。

標準局呼籲，廠商應落實商品安全性與標示的正確性，以維護民眾的安全及權益，民眾選購家電產品時，應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、型號及規格（如電壓及消耗功率）等資訊。

標準局表示，民眾使用時應詳細閱讀說明書、警語及使用注意事項，電器類產品使用時確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全；將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線的方式拔除，致造成內部銅線斷裂。

標準局指出，廚餘機雖非屬應施檢驗商品範圍，針對中文標示不符合的商品，標準局已請製造商或進口商所在縣市政府，依商品標示法要求業者限期改正。

對於市場上流通的商品，標準局表示，每年度均訂有市場檢查計畫，若發現不合格者，將依相關法規處理，以維護消費者權益。

廚餘 消基會

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