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政府打炒房加上股市震盪 高資產族群目光聚焦微型商辦

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
25至45坪微型商辦在市場上相對稀缺，發展前景看俏。記者宋健生／攝影
25至45坪微型商辦在市場上相對稀缺，發展前景看俏。記者宋健生／攝影

政府重手打炒房，加上股市震盪，高資產族群再度將目光聚焦於微型商辦市場，其中又以中台灣政商中心的台中七期最受矚目。興富發（2542）集團在七期推出的「市政壹號廣場」，第1季就賣出100多戶微型商辦產品，被市場視為指標。

去年9月初進場的興富發「市政壹號廣場」，位於七期台灣大道旁，基地面積1,708坪，產品坪數25至48坪，共890戶，總銷達90億元。目前，實價登錄已揭露215筆交易資料，平均每坪交易單價約80萬元，最高交易單價則來到93.1萬元。

據了解，「市政壹號廣場」已購客中，自營商及傳產業者占比高達60%，金融、科技及醫生族群占20%，退休族也有20%左右。就買家的居住地區來看，70%集中在中部地區，北客約占20%。

這類高資產族群中，有不少是來自中彰投地區的隱形冠軍企業，他們除了著眼於長期投資收益之外，也有配合廠辦分家、企業轉型走向國際化布局，或買給第二代置產、投資使用。

業界指出，商用不動產除了「持有成本低、投報率高」等優勢，公司法人持有商用不動產，租金收益和修繕折舊費用等，可以認列節稅，有利於公司長期資產布局。此外，商辦買盤較廣，個人和法人都可以買，去化速度快，機會也多。

台中七期本身具備地段優勢，新商辦可提供企業總部大氣門面、燙金名片，有多元公設、物業管理、門禁安全，對企業品牌有加分效果。而相較於大坪數商辦，25至45坪微型商辦在市場上相對稀缺，發展前景看俏。

業者表示，隨著工作型態改變，企業不再需要那麼大的辦公室，微型商辦可以省租金成本，又比過去常見的共享辦公室、商務中心用途更多元，吸引許多新創企業、青年創業、自媒體經營者的目光。

台中商辦近幾年成長一枝獨秀，以七期「NTC國家商貿中心」、「CBD時代廣場」、「BHW鼎盛」、「親家T3」等指標商辦的實價登錄來看，從預售期到近一年來最高成交單價，平均漲幅都有102%至158%。

值得注意的是，根據實登揭露，台中預售商辦允將「TST台灣之鑽」，今年初出現史上最貴總價2.3億元交易，拆算每坪單價107萬元，也是台中史上首個突破百萬元單價的商辦產品。

市調指出，目前台中七期商辦使用率高達八成至八成五以上，指標商辦的月租金上看1,300至1,500元，平均投報率都在3%以上。豪辦級的「聯聚中雍大廈」，月租金更站上2,000元；另外，還有共享辦公室一張椅子一個月的租金喊到4,000元之譜。

微型商辦吸引許多新創企業、青年創業、自媒體經營者的目光。記者宋健生／攝影
微型商辦吸引許多新創企業、青年創業、自媒體經營者的目光。記者宋健生／攝影
政府打炒房，加上股市震盪，高資產族群再度將目光聚焦於微型商辦市場。記者宋健生／攝影
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