醫療AI新創座談 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（前排右四）、總經理陳麗卿（前排右三）、數發部數位產業署副署長陳慧敏（前排左四）、台灣數位治理協會理事長陳春山等參與「醫療AI新創媒合座談會」。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（前排右四）、總經理陳麗卿（前排右三）、數發部數位產業署副署長陳慧敏（前排左四）、台灣數位治理協會理事長陳春山等參與「醫療AI新創媒合座談會」。櫃買中心／提供

為促進台灣醫療AI產業發展，櫃買中心昨（1）日與台灣數位治理協會共同舉辦「醫療AI新創媒合座談會」，邀請政府機關、專家學者及醫療AI新創企業，探討醫療AI產業發展趨勢及投資機會，同時介紹創櫃板Plus如何助力醫療AI企業成長。

「醫療AI新創媒合座談會」議題新穎，緊扣最新發展趨勢，吸引近百位投資者及相關業者參與，獲得出席企業熱烈回響。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心自成立以來扶植超過2,500家企業進入資本市場，對於生技產業發展的重視程度不言而喻。目前櫃買市場上櫃興櫃生技類股達186家，涵蓋製藥、醫療器材、食品生技、再生醫療等多個子領域，形成完整的生技產業聚落。

簡立忠進一步強調，上櫃市場的生技類股市值已占總市值近10%，僅次於半導體市值，為櫃買主板市場第二大類股。隨AI技術發展正快速改變各行各業的營運模式，特別是提升醫療品質、降低成本、強化健康照護方面，亦帶來無限可能。台灣擁有卓越的醫療資源與人工智慧（AI）研發能力，因此，櫃買中心積極推動創櫃板plus新制，提供更多友善措施，讓創櫃板成為新創公司進入資本市場的最佳跳板。

台灣數位治理協會理事長陳春山表示，台灣擁有優秀的醫療體系與科技實力，為推動醫療AI創新奠定良好的基礎，醫療AI的發展也面臨制定醫療用標準、人機協作、數據安全與隱私及AI決策透明度。透過產官學界緊密合作，能共同打造更完善的數位治理架構，確保創新技術能安全、有效地應用在臨床與公共衛生領域。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏強調，數位發展部近年積極推動人工智慧應用，而醫療AI是重要的發展領域，近期更啟動加強投資AI新創100億元投資專案，由政府透過與私部門的搭配投資人合作，希望製造更多未來的AI獨角獸。

座談會上，多家醫療AI新創企業分享AI科技於醫療領域應用現況及企業發展策略，涵蓋智慧醫療影像資料安全及隱私保護、脊椎穩定系統、AI驅動的藥物開發與個人化醫療、專業運動科學及AI智能教練解決方案等多元應用領域，與會者普遍認為，醫療AI產業發展潛力巨大。

AI 櫃買中心 生技產業

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