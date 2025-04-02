自行車投資論壇 上秀

臺灣證券交易所日前攜手臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券舉辦「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，證交所副總經理杜惠娟指出，證交所持續扶植產業轉型升級，扮演協助公司打國際盃的最佳後盾，歡迎自行車產業善用資本市場。

「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會邀集巨大（9921）、拓凱、美利達及桂盟等四家公司共襄盛舉，現場投資人踴躍參與，互動熱烈。

杜惠娟表示，台灣素有自行車王國美譽，自行車業更是台灣產業的亮點之一，雖有後疫情時代庫存去化以及通膨造成的成本衝擊，但近年智慧科技的導入與綠色環保概念的盛行，使應用層面更為廣大，產業可望持續成長。

台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進於專題演講分析，台灣自行車業過去經歷西進、南向等產業外移，後又有疫情衝擊，但檢視近年的出口數量及金額，不難發現雖然數量下降，但出口金額卻是高速成長，平均單價更是持續上揚，表示台灣正在走「高值化」路線，透過與歐洲、越南、中國等地有效分工，扮演資源整合平台，未來期望能成為全球的資源整合者，達到「Taiwan Inside」目標。

巨大財務經理潘巧莉針對營運展望說，歐洲庫存仍稍微偏高，但預計於下半年可望回復正常水準，而美國因關稅政策等影響，目前經銷商下單趨保守，惟有望在下半年回復成長趨勢，巨大將持續調整庫存水位，並優化銷售通路。

拓凱發言人鄒國泰表示，自行車材質過去多為鋁合金，30多年前拓凱與國外自行車廠協力開發碳纖在自行車應用，經過多年推廣，現在碳纖逐步成為自行車材料主流，也帶動國內自行車業附加價值與整體產值的提升。

美利達協理張振墉指出，美利達主力銷售車款為公路車、礫石車及電動登山車。

電動城市車因庫存壓力較大，銷售表現相對疲弱，但對未來需求回溫仍相當樂觀，將有助於整體電動車銷售占比提升。