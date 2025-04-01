3月移轉棟數公布…業者：投資客離場 這區衰退46.4%

根據六都地政局今天公布數據，2025年3月六都的買賣移轉棟數達18211棟，月增16.8%，年減21.1%。其中，台南市1550棟，月增23.2%，年減46.4%，年減幅度為六度最多。業者分析，台南過去因科技園區等議題提前反應漲幅，目前投資客離場，市場回歸理性。

進一步觀察第一季的表現，六都第一季的累計買賣移轉棟數為48035棟，年減23.6%。台北市5856棟，年減19.9%；新北市10183棟，年減32.5%；桃園市9265棟，年減16.3%；台中市10543棟，年減13.1%；台南市4188棟，年減39%；高雄市8000棟，年減23.3%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，3月的買賣移轉量較上月顯著回升，主要受春節後的交屋潮及去年第四季房貸撥款影響。然而，由於去年初房市處於熱期，基期較高，這使得當前的年減幅度顯得更加明顯。特別是台中市，因新案交屋潮的支撐，顯示出少數區域仍然正成長，成為六都中唯一單月對比前年年增的都會。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新北市和台南市的衰退幅度顯著。新北市近年重劃區的熱門區域因市場冷卻及建商減緩推案，交易量大幅下滑；台南市則因房價已提前反映漲幅，投資客離場，導致市場回歸理性，成交量大幅減少。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近期市場的冷淡情況與銀行放款有關，加上股市疲軟，使得購屋人心態冷靜，交易量顯示出顯著萎縮。

儘管整體市場表現疲弱，某些區域仍顯示出活力。住商不動產指出，即使在市場整體低迷的情況下，仍有部分區域因具備優質區位及新案交屋潮而吸引買家關注，帶動交易量上升，如台北市南港區3月的移轉棟數達401棟，創下2007年來的最高紀錄，台中市的北屯區也有841棟的移轉量，為2022年以來的最高點。