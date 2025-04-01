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長期看好房市！建商逆勢獵地卡位精華地段 首季土地交易量達561億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年以來房市買氣走冷，但建商反倒趁勢積極進場獵地，據戴德梁行統計，今年第1季土地交易量561億元，維持在近5年的單季均量，並超越10年單季均量，其中以遠雄建設取得高雄美術館園區住宅用地最受矚目，顯見現階段建商積極卡位優質土地，利用時機進行中長期開發布局。

專家指出，央行嚴打建商養地，土融貸款成數壓低至4成後，衝擊不少中小建商，加上房市買氣走冷，目前市場上也有小建商想將案子盤出來的現象，對資金充裕的大型建商來說，反倒此時是布局的時機。

據戴德梁行資料，觀察今年第1季土地市場交易量，達561億元，近三年來的單季第三高，十大交易金額即占全季總額近三分之二，前五大交易案全數突破30億元門檻，顯示建商在今年的購地策略更著重土地規模，且高總價並未壓抑交易單價。

前十大土地交易中，上榜的建商包括遠雄建設、愛山林、皇翔建設、力麒建設、海悅、亞昕及宏盛建設等，其中，以遠雄建設以136億元取得高雄美術館園區住宅用地最受矚目，該案不僅刷新南台灣土地交易金額紀錄，其容積單價達53萬元，亦創下高雄市新高。台中西屯區文商段土地則以近38億元成交，單價達每坪368萬元，創下水湳經貿園區土地單價新高。

戴德梁行分析，雖然整體房市受限貸政策壓抑，但大型開發商對具發展潛力地段的信心未減，反映在高總價、高單價土地交易持續推升的現象上。

事實上，不少大型建商皆表示，儘管現階段房市買氣減弱，但政府打房是針對投資客，且市場過熱本來就不是一件好事，長期看好房市走向愈來愈健康的發展，而市場換屋、首購的剛性需求仍然強烈，只是短期買氣受到壓抑，但看好國內科技產業大廠進駐，帶動人口紅利，雖然現在氛圍差，但反而有利補充精華地段的土地庫存。

戴德梁行認為，雖政策導致交易量降溫，但價格鬆動幅度有限。當前購屋人多選擇觀望等待，期望未來價格回檔或政策鬆綁再行進場。在此氛圍下，建商亦多暫緩推案節奏，並將資金轉投入中長期開發潛力地段，以降低資金閒置成本並為未來布局鋪路。

至於房市後續走勢，戴德梁行指出，仍將受到整體經濟環境、政策變化與公共建設進程等因素影響，現階段建商仍積極卡位優質土地，主要是將目前市場的交易量縮減視為短期現象，並利用此時機進行中長期開發布局。

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