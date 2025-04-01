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富邦媒公布 獨董提名人為金管會前副主委邱淑貞

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土最大電商富邦媒（8454）1日公告補選第八屆獨立董事一席提名名單，以及公布獨立董事候選人名單為金管會前副主任委員邱淑貞，將在今年5月27日股東會表決。先前董事、大富媒體科技法人代表張家麒在3月4日請辭，空缺一席董事。

根據富邦媒公告，邱淑貞具備美國波士頓大學法學院國際銀行組碩士學歷，經歷金管會綜合規劃處處長、主任秘書、副主任委員，並擔任過銀行局副局長與局長職務。

富邦媒設有九席董事，包括三席獨立董事，目前官網公告三位獨立董事分別為康地投資(股)公司董事長王傑、緯穎（6669）科技董事長暨策略長洪麗寗，以及慧邦科技董事長暨總經理江永祥。

富邦媒 董事長

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