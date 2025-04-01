房市329檔期來了！預售市場分化 建商搶客拚彈性付款

去年下半年預售屋市場急凍，信義代銷經理童莉婷今日表示，中央銀行第七波選擇性信用管制導致預售市場降溫，市場分化明顯，特別是中南部受影響較大。而今年329檔期推案潮來臨，建商試圖透過集客效應吸引買氣，或許能和建商爭取彈性付款。

童莉婷指出，打炒房後，雙北因地段優勢和剛性需求，市場仍維持一定熱度，並未受到顯著影響；然而中南部地區，過去仰賴竹科和科技業投資客群的買盤，如今卻面臨嚴峻挑戰。她表示，部分重劃區甚至出現「一周僅成交一戶」的慘況，與過去「一天數戶」的盛況形成強烈對比。這種區域間的巨大落差，顯示房市在政策調整後的明顯分化。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年預售屋市場旺季時月成交量達1.6萬件，下半年則驟降至5千件，在市場最慘淡的時候，甚至出現「來案場送外賣的人比看房的人還多」的情形，市場降溫幅度之大，可見央行政策的影響。

329檔期向來是房市兵家必爭之地，童莉婷指出，去年下半年建商推案態度轉趨保守，多選擇觀望，導致推案時程遞延至今年329檔期。北市南港、新北三重、桃園等精華區，更出現多個大型建案同步推出之現象，建商盼能藉此吸引買家目光，並透過「集客效應」擴大宣傳效果。

童莉婷建議，329檔期建案選擇眾多，買家可多方比較，並把握建商搶客機會，爭取早鳥優惠、低首付等方案。價格方面，雖然大幅讓利空間有限，但建商通常願意在付款方式上提供彈性，如低首付、訂金或簽約金優惠，以減輕買家負擔。此外，買家也可以爭取額外優惠，如家電或裝潢贈送，降低後續裝修成本。