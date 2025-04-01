房市春燕沒來！2都移轉量寫2016年以來新低

第七波信用管制後，全台房市進入冷淡期，住商機構觀察六都地政局數據，六都總計3月買賣移轉棟數為18,211棟，第1季48,035棟，年減約二成，其中以新北、台南年減均逾三成，受創最為顯著。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，近期股市近期表現趨軟，加上購屋人心態逐漸冷靜，房市自然不容易有太好表現。

她表示，目前市況因第1季央行沒有大動作而逐漸回溫，交易能量取決於貸款是否放寬，如各銀行對房貸依舊保守，交易恐怕亦難以樂觀。

觀察六都歷年數據，新北市與台南市的單月與單季買賣移轉棟數數據，皆寫下自2016年以來同期歷史新低。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，新北市近年來重劃區議題濃厚，如新莊、三重以及林口等房市熱門區域，過去新案交屋潮撐高移轉棟數，近期由於房市趨冷，建商減緩推案，加上二手市場亦較無起色，致使整體買氣趨緩不少。

台南市部分區域由於產業進駐等議題，推波助瀾助長買氣，但央行信用管制等措施影響，投資、置產市場頗為觀望，加上區域近年房價大漲，讓首購族購屋腳步也相繼放緩。

整體而言，以親民房價著稱的兩大都會區，自去年9月以來的央行第七波信用管制過後，買氣打回上一波房市谷底的慘況。

不過，在全台各都會區中，亦有部分行政區表現絕佳，根據統計，台北市南港區3月移轉棟數達401棟，是自2007年以來同期歷史新高；至於台中市北屯區3月移轉棟數達841棟，亦是自2022年以來同期最高。