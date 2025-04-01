全球關稅戰、打炒房政策壓抑 3月六都移轉量年減逾二成
根據六都地政局公布的3月份建物買賣移轉棟數，2025年3月台北市2,401棟，月增29.7％、年減11.3％；新北市3,735棟、月增4.4％、年減34.1％；桃園市3,405棟、月增10.9％、年減14.2%。
台中市3月移轉棟數約達4,094棟、月增27.9％、年增2.5％；台南市1,550棟、月增23.2％、年減46.4％；高雄市3,026棟、月增15％、年減21.2％；總計3月六大主要都會區建物買賣移轉棟數達18,211棟、月增16.8％、年減21.1％。
進一步觀察，2025年首季的六都建物買賣移轉棟數表現，台北市首季移轉量達5,856棟、年減19.9％；新北市10,183棟、年減32.5％；桃園市9,265棟、年減16.3％，台中市10,543棟、年減13.1%；台南市4,188棟、年減39％；高雄市8,000棟、年減23.3％，總計六都首季買賣移轉棟數達48,035棟、年減23.6％。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，3月的交易量相較去年同期呈現顯著衰退，主因去年初房市正處熱潮，統計基期偏高，而近期受政府打炒房、銀行房貸限額、川普關稅戰、兩岸地緣政治風險等諸多利空因素影響，市場觀望氛圍相當濃厚，交易量萎縮實屬必然。
莊思敏表示，儘管今年新建案進入交屋潮，支撐移轉棟數量能，但依照目前的情況來看，成屋市場交易持續低迷的態勢恐怕難見明顯改善，後續房市能否回溫，仍需視市場信心恢復情況與政策動向而定。
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