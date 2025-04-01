快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

全球關稅戰、打炒房政策壓抑 3月六都移轉量年減逾二成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

根據六都地政局公布的3月份建物買賣移轉棟數，2025年3月台北市2,401棟，月增29.7％、年減11.3％；新北市3,735棟、月增4.4％、年減34.1％；桃園市3,405棟、月增10.9％、年減14.2%。

台中市3月移轉棟數約達4,094棟、月增27.9％、年增2.5％；台南市1,550棟、月增23.2％、年減46.4％；高雄市3,026棟、月增15％、年減21.2％；總計3月六大主要都會區建物買賣移轉棟數達18,211棟、月增16.8％、年減21.1％。

進一步觀察，2025年首季的六都建物買賣移轉棟數表現，台北市首季移轉量達5,856棟、年減19.9％；新北市10,183棟、年減32.5％；桃園市9,265棟、年減16.3％，台中市10,543棟、年減13.1%；台南市4,188棟、年減39％；高雄市8,000棟、年減23.3％，總計六都首季買賣移轉棟數達48,035棟、年減23.6％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，3月的交易量相較去年同期呈現顯著衰退，主因去年初房市正處熱潮，統計基期偏高，而近期受政府打炒房、銀行房貸限額、川普關稅戰、兩岸地緣政治風險等諸多利空因素影響，市場觀望氛圍相當濃厚，交易量萎縮實屬必然。

莊思敏表示，儘管今年新建案進入交屋潮，支撐移轉棟數量能，但依照目前的情況來看，成屋市場交易持續低迷的態勢恐怕難見明顯改善，後續房市能否回溫，仍需視市場信心恢復情況與政策動向而定。

房市

延伸閱讀

川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事

散戶心累！台股遭川普關稅戰耍弄難操作 資深股民憑1神技：照樣玩

面對美國關稅 卓榮泰提出三應對原則

關稅戰只是表象⋯股市下跌另有隱情？網曝關鍵內幕

相關新聞

全球關稅戰、打炒房政策壓抑 3月六都移轉量年減逾二成

根據六都地政局公布的3月份建物買賣移轉棟數，2025年3月台北市2,401棟，月增29.7％、年減11.3％；新北市3,...

房市329檔期來了！預售市場分化 建商搶客拚彈性付款

去年下半年預售屋市場急凍，信義代銷經理童莉婷今日表示，中央銀行第七波選擇性信用管制導致預售市場降溫，市場分化明顯，特別是...

長期看好房市！建商逆勢獵地卡位精華地段 首季土地交易量達561億元

今年以來房市買氣走冷，但建商反倒趁勢積極進場獵地，據戴德梁行統計，今年第1季土地交易量561億元，維持在近5年的單季均量...

商圈機能＋人潮紅利！台中三大熱門商圈新案房價有撐

台中「南公益」與「北崇德」向來是美食餐廳競爭激烈的一級戰區，而近年因舉辦聖誕村與市集活動竄起的「勤美商圈」也迅速躋身其中...

全台第三個住都中心在桃園！今日揭牌迎接大都更時代

桃園市住宅及都市更新中心1日正式揭牌，宣告桃園都市更新服務正式邁入新階段。內政部國土管理署副總工程司林佑璘致詞時表示，桃...

陶朱隱園一坪300萬公開 顏炳立：富人擠爆看屋

信義區指標豪宅「陶朱隱園」上月19日公開銷售，低樓層開價一坪300萬元起跳，戴德梁行總經理顏炳立表示，消息公開後，吸引大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。