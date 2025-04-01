北市大都更牽動商圈變化 合庫總部旁都更案磁吸資產族置產

台北市心可開發素地飽和，不少建商積極攻向都更領域，其中成立35年的金朋建設，從桃園起以家，近年轉向台北市布局，更拿下基地面積約621坪的南京東路三段都更案，日前推出「金朋馥蓊」，據實價登錄，每坪最高單價達178萬元，代銷業者透露，儘管近期房市降溫，但在地段、品牌、產品三大條件到位下，仍吸引高資產族群置產。

隨著大都更時代在台北開花推進，大型企業總部大風吹，紛紛底定敦北4千5百米綠色廊道，繼「台塑敦北總部大樓」與「中華開發」、「合作金庫總部」外，緊接「富邦環亞大樓（現南京微風）」、元大金（2885）、上海商銀（5876）等陸續改建，累計近兩年至少14筆、約18萬建坪總部建造，相當三座以上「台北101」，創造史上規模最大總部回歸潮，也將牽動附近商圈的變化。

其中2017年首發以ESG永續溫柔回應敦北的合作金庫總部，高達74.26%綠覆率打造開放空間，新推案「金朋馥蓊」靜伴比鄰。金朋建設逾10年整合，以城市尺度來思考人與環境、生活三方關係，「全街廓思維」透過都市計畫細部變更，改變建築坐位、集中零散綠地，進而形成近400坪公園並主動認養，正名為敦復公園，與合庫綠帶連成一氣，成就敦北核心難得的5,000坪島嶼街廓，打開城市鄰里共享，在寸土寸金敦北，更顯「金朋馥蓊」大器謙讓尺度。

金朋建設總經理陳寶卿指出，「把房子蓋到最好，就是我的願景。」金朋建設雖然推案量不多，但秉持要把一個案子做到最好的理念，此次推出的「金朋馥蓊」整合逾12年，與48位私地主及瑠公水利會、合作金庫、國產署等機構協調，最終順利完成街廓整合。

陳寶卿透露，在都更整合過程中，大動作改變建築座向，並由雙棟改為單棟，只為了將零散綠地得以集中形成公園，改善鄰里環境，建築結構上，打造耐震6級鋼骨地標，嚴選與台北101同級結構鋼材SM570M全棟打造，更申請由第三方審核之國家級耐震標章，由於耐震標章取得須從設計到營造施工皆通過檢驗，過程十分不易，目前全台住宅僅60多棟獲認證。