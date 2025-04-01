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藥華藥新藥申請越南藥證 展開東南亞市場布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）1日宣布，旗下新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b, 簡稱Ropeg, 即P1101）申請越南上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（PV），宣告進軍越南市場。

藥華藥執行長林國鐘表示，公司致力於滿足骨髓增生性腫瘤（MPN）領域迫切的醫療需求，為PV患者提供創新的治療選項，並持續布局全球。Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球超過40個國家核准用於成人PV患者並上市銷售，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，全球銷售持續強勁成長。

東南亞市場方面，Ropeg已取得新加坡與馬來西亞PV藥證，本次申請越南藥證，將進一步擴大在東南亞市場的影響力。

藥華藥表示，越南是東南亞成長最快的經濟體之一，擁有超過1億人口，作為東協關鍵醫藥市場，越南不僅是東南亞醫藥樞紐之一，且對高品質醫療的需求日益增加。根據市場研究數據，越南藥品市場近年來持續擴張，2024年越南醫藥市場規模已超過70億美元，並預計在未來幾年內保持穩定成長。越南政府亦積極推動醫療改革與健保的覆蓋率，為國際藥廠提供了絕佳的發展機會。

藥華藥持續投入創新研發，並積極拓展國際市場。本次申請越南PV藥證，不僅顯示對當地市場的重視，也更落實在東南亞市場的長遠發展戰略。根據市場研究推估，越南約有1.5萬名PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（HU）、干擾素、JAK2抑制劑等。

公司表示，將與越南衛生主管機關密切合作，確保審查流程順利進行，並期待早日取得上市許可，讓更多PV患者受惠。法人看好Ropeg搶攻全球PV市場潛力，未來成長可期。

東南亞 藥華藥 越南

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