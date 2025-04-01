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中龍鋼鐵一號高爐15年首次大修 降載約100萬公噸

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）百分百子公司中龍鋼鐵一號高爐15年來首次大修，降載約100萬公噸，對鋼市有正面助益。

中龍鋼鐵行政副總杜俊演表示，一號高爐設計年產能250萬公噸，在使用15年後今年首次進行大修，到今年7月中旬結束，為期約4.5個月。

杜俊演指出，一號高爐是依既定時程展開大修，因此事先有備妥扁鋼胚半成品，對後續產銷不會造成太大影響。

中龍董事長呂紹榮表示，中龍的經營方針除了提升品質、節能減碳、降低成本外，同時積極進行設備更新，強化設備能力，為市場景氣好轉，先做好準備。

呂紹榮指出，回顧過去一年，鋼鐵業面臨俄烏戰爭、中東戰火、美國總統大選的政治不確定因素，以及大陸內需不振，大量鋼鐵傾銷，導致鋼市持續低迷不振，幸而今年已經逐步出現經濟復甦的曙光，中東戰火停止、俄烏有望達成停戰協定，帶來大量重建的需求。

此外，中國大陸二會加大金融寬鬆機制救房市，提振內需，將可降低鋼鐵對外傾銷的惡性競價的影響，這些都是對鋼鐵市場有利的方向在前進。

呂紹榮表示，美國新總統川普上任後，美國、歐洲、韓國、印度、越南、印尼鋼價都在持續上漲中，將可走出市場陰霾，迎向回暖的榮景。

中龍今年進行中的幾項重要專案工作包含高爐大修，建置智慧高爐、高品級再生鋼材製程開發與建立等，都是鋪向藍海道路的重要基礎。

中東 美國 鋼鐵

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