國內首批認證藍氨上市 台肥：第3季擴大供給、助半導體業減碳競爭力

台肥（1722）繼去年宣示跨入台肥綠能元年後，台肥董事長李孫榮表示，今年第1季台肥供應國內首批認證藍氨予半導體業者，不但解決急需減碳企業的燃眉之急，更實踐了配合國家乾淨能源政策的領頭羊角色。

李孫榮指出，乾淨能源的藍氨比灰氨減少約六至七成的碳排製程，台肥首批6,000噸的認證藍氨，是半導體、電子、化工、運輸交通等產業減少碳排放的關鍵競爭力要素。台肥一直是國內最大液氨供應商，更是長期提供台灣化工及電子產業穩定的液氨原料的來源，全力配合國家淨零排政策努力。

李孫榮表示，面對全球暖化，每個人都充分感受到台灣近年加劇的極端氣候變化，身為泛國營團隊的一員，台肥責無旁貸，將努力全面配合國家減碳新目標，加碼提供藍氨的力道，預估在第3季將有數萬噸的藍氨供應，優先供應台灣半導體、電子、運輸等產業加速減碳目標，強化台灣產業在國際碳規範下的國際競爭力，符合全球碳邊境調整機制（CBAM），幫助台灣企業永續發展。

展望未來，李孫榮強調，台肥將加碼淨零減碳事業，除了持續規劃藍氨、低碳氨量能以外，甚至是進一步的綠氨市場需求，都是加速台肥建立綠色能源供應鏈的韌性，成為集團持續為台灣淨零碳排貢獻力量的重要目標。