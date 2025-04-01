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宏碁智醫再添生力軍 許凱程接任總經理暨醫療長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為宏碁智醫董事長連加恩、總經理暨醫療長許凱程。宏碁智醫／提供
左至右為宏碁智醫董事長連加恩、總經理暨醫療長許凱程。宏碁智醫／提供

宏碁智醫（6857）再添重量級生力軍，1日宣布由許凱程醫師接任總經理暨醫療長職務，連加恩醫師則專職宏碁智醫董事長及宏碁集團醫療產業總監。未來透過兩位醫師專業醫療知識結合宏碁集團科技尖端實力，為宏碁智醫在人工智慧醫療領域持續拓展更多應用及商機。

許凱程醫師擁有豐富的醫療及人工智慧實作經驗，曾赴美國國家衛生研究院擔任研究員，並於中國醫藥大學附設醫院、工業技術研究院從事醫療AI研究及開發，藉由許醫生結合AI人工智慧技術上的專業知識與在臨床醫療之應用經歷，相信能帶領宏碁智醫團隊提升專業力，並協助深化在醫療AI人工智慧技術產品的市場領銜地位。

宏碁智醫董事長連加恩表示：「宏碁智醫2024年在醫療影像判讀事業較前一年相比有大幅度的成長，考量業務拓展在即以及多功能化營運管理之所需，將委任專業經理人許凱程為宏碁智醫總經理暨醫療長以及產品研究開發主管。我們將借重許凱程醫師豐富的經歷，希望增加在新品研發動能及可能技轉的案源，同時拓展在醫院體系的資源，帶領公司邁向下一個里程碑。」

宏碁智醫總經理暨醫療長許凱程表示：「我很高興擔任宏碁智醫的總經理暨醫療長，宏碁智醫在醫療AI領域已經取得了顯著的成就，而我期待能運用我在醫療及人工智慧方面的經驗，進一步推動公司的創新和發展。我相信，在團隊的共同努力下，我們將能夠繼續引領市場，帶來更多的價值與進步。」

許凱程醫師為台灣大學醫學學士、中正大學電機工程碩士以及中正大學化學工程博士畢業，除了擔任醫療院所的神經科主治醫師，更致力於醫學與工程的跨領域結合，專長為人工智慧、系統生物學、生醫訊號處理與生物資訊學。

人工智慧 宏碁 醫師

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