KKday成為2025年法網公開賽官方代理夥伴 開賣VIP套票

看好持續高漲的歐洲旅遊潮，針對人氣目的地法國，KKday今年成為法國網球公開賽官方代理夥伴，開賣2025年法國網球公開賽VIP方案套票，同步推出巴黎在地中文導覽半日遊、一日遊，羅亞爾河城堡一日遊、聖米歇爾山一日遊，以及巴黎夜遊、等特色行程，可以深度體驗當地文化。

聯合國日前公布全球旅遊數據，2024年全球各國出國觀光人次高達14億，法國為世界第一，旅遊電商平台KKday觀察，去年在巴黎奧運、賞極光熱潮、歐洲足球盃等活動帶動下，歐洲旅遊體驗商品銷售較2023年成長超過50％，以法國、瑞士、英國、德國最受歡迎，熱賣商品種類包含景點票券、郊區行程及市區體驗。

法國以其豐富的歷史文化、浪漫氛圍與美食聞名，KKday進一步觀察，法國旅遊以5-7月為旺季，包含巴黎迪士尼、羅浮宮、聖米歇爾山一日遊、塞納河遊船、紅磨坊歌舞秀等都是人氣商品。

2025法國網球公開賽將於5月25日至6月8日在巴黎舉行，是網球界最負盛名的四大公開賽之一，吸引全球旅客前往朝聖，KKday於即日起開賣VIP方案套票，從第一輪賽事至決賽皆可購買，方案內容除了可以進場見證頂尖選手在紅土球場上擊球的英姿外，還能搭配場域內L'Orangerie 、LE PAVILLON、LA MEZZANINE三間不同風格餐廳的日間及夜間方案，品嚐法式美味、欣賞球員訓練及周邊美景，售價15,844元起。

針對想要深度探訪巴黎的旅客，KKday獨家推出巴黎客製化半日、一日遊中文導覽，由旅居法國的台灣人提供服務，不需擔心語言隔閡，可以充分了解法式生活哲學、巴黎歷史文化；也有法國巴黎必訪的蒙馬特中文導覽服務，親身體驗藝術大師梵谷、畢卡索、雷諾瓦等人的生活與創作地；或想用不同角度認識巴黎，也有推出搭乘雪鐵龍復古車來趟巴黎傳奇之旅，由資深巴黎在地嚮導帶領遊覽當地。以及其他近郊一日遊產品。