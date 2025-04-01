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陶瓷公會：工業用天然氣再漲下去 恐掀傳產業倒閉潮

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台灣陶瓷工業同業公會表示，今年4月1日起，工業用天然氣的售價由每立方米14.4833元漲到14.9056元，漲幅為3%，相較2024年5月的售價，短短才10個月時間，工業用天然氣售價漲幅達73.31%。

台灣陶瓷工業同業公會指出，工業用電兩年來大漲63.5%，今年4月1日本來已預告再漲5%，所幸政策考量叫停，暫予凍漲。

台灣陶瓷公會表示，以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業及類傳統產業，目前承受嚴峻的成本壓力，這樣下去，恐怕掀起倒閉潮。

台灣陶瓷工業同業公會強調，本土陶瓷產業多數生產廠已減產苦撐，而今再承受天然氣漲不休的巨大壓力，已讓營運大多虧損狀態，為了勉力生存、為了員工生計，不得已必須視個別情形調漲售價。漲價之後，受進口貨的廉價競爭，國產貨迅速萎縮，銷量大減。

台灣陶瓷工業同業公會呼籲，希望政府重視產業心聲，「工業用天然氣真的不要再漲價，更不要無預警式的突然漲價」，致使產業每每措手不及因應。

台灣陶瓷工業同業公會特別強調，國產陶瓷是品質優良，尤其磁磚是國內最重要的表面建材佔有80%以上的市場份額，符合國內氣候使用，具有耐用、易保養的特性，台灣磁磚業一向本著製造品質優良的磁磚，並提供因地制宜的服務，為消費者、建商及專業人士創造建築價值。

台灣陶瓷工業同業公會指出，支持MIT磁磚不僅是最佳的選擇，也能減少運輸產生的碳排放，也絕對是建商、建築師、設計師與消費者裝修時最佳的選擇。

天然氣 漲價

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