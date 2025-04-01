快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

陶朱隱園低樓層每坪300萬喊賣 顏炳立：價格很美但「沒人敢出手」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立1日在首季房地產市場回顧記者會中表示，「陶朱隱園」就是藝術品，在宣布低樓層每坪300萬元起跳銷售後，據他了解一堆高端客去看，但「沒人敢開第一槍」。記者陳美玲攝影
戴德梁行董事總經理顏炳立1日在首季房地產市場回顧記者會中表示，「陶朱隱園」就是藝術品，在宣布低樓層每坪300萬元起跳銷售後，據他了解一堆高端客去看，但「沒人敢開第一槍」。記者陳美玲攝影

戴德梁行董事總經理顏炳立1日在首季房地產市場回顧記者會中表示，「陶朱隱園」就是藝術品，在宣布低樓層每坪300萬元起跳銷售後，據他了解一堆高端客去看，但「沒人敢開第一槍」。

顏炳立強調，「陶朱隱園」不能用單純住宅去看，要用藝術品去看，尤其台北市信義計畫區再也找不到土地再蓋一棟，光是用蓋買土地的角度去看，該案容積率200%，就相當值得。在他來看，每坪300萬元銷售就是「虧錢再賣」。

顏炳立認為，「陶朱隱園」未來每坪成交價會賣破300萬元，且每往上一層樓價格大概多加10萬元，因此地上21樓、每坪成交價超過500萬元是合理價。

顏炳立指出，雖然「陶朱隱園」低樓層每坪成交價300萬元起跳，認為是合理價，甚至是「虧錢再賣」，不過該案也不是每個人都買得起，每戶總價最低破9億元，算起來一戶要價10多億元，會買的人就是買起來放，當自住、當藝術品。

顏炳立表示，「陶朱隱園」每坪300萬元價格，認為很合理，也有很多，現在最大的抗性是「大家不想當出頭鳥」。

「陶朱隱園」規劃地上21層，每層兩戶，共40戶，每戶室內空間約近300坪，其中8樓、9樓設有實品屋；據了解，全案預約賞屋或購買需經過嚴格的資格審查。

房地產 陶朱隱園 顏炳立

延伸閱讀

遷回戶籍 自住優惠要重新申請

海悅砸11.11億拿下「逸仙段地上權案」近300坪地 擬打造頂級商辦大樓

來台南露營吧！第一水庫坐擁森林 、享受星空、遠眺群山

婦亡無親友？3筆土地遺產入國庫 養子30年後才認親...追討失敗

相關新聞

商圈機能＋人潮紅利！台中三大熱門商圈新案房價有撐

台中「南公益」與「北崇德」向來是美食餐廳競爭激烈的一級戰區，而近年因舉辦聖誕村與市集活動竄起的「勤美商圈」也迅速躋身其中...

全台第三個住都中心在桃園！今日揭牌迎接大都更時代

桃園市住宅及都市更新中心1日正式揭牌，宣告桃園都市更新服務正式邁入新階段。內政部國土管理署副總工程司林佑璘致詞時表示，桃...

陶朱隱園一坪300萬公開 顏炳立：富人擠爆看屋

信義區指標豪宅「陶朱隱園」上月19日公開銷售，低樓層開價一坪300萬元起跳，戴德梁行總經理顏炳立表示，消息公開後，吸引大...

還是日系車賣得好 和泰車3月登錄14315台創歷史同期新高

在主力品牌推出各式販促活動刺激下，台灣車市總市場登錄37281台，年減90.2%，累計1~3月累計總市場領牌數99860...

房市急凍？戴德梁行：今年移轉棟數恐剩24萬棟

戴德梁行今日舉辦記者會，回顧今年第1季房市，並預估今年房市，戴德梁行表示，今年全年移轉棟數會低於十年平均的30.3萬棟（...

顏炳立：預售死死昏昏去 等跌10%、20%「只有7個字」

戴德梁行總經理顏炳立1日表示，房市目前處於「夢遊」狀態，價量都呈現停滯不動，預料接下來仍會持續這種狀況，期待今年房價下跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。