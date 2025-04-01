陶朱隱園低樓層每坪300萬喊賣 顏炳立：價格很美但「沒人敢出手」

戴德梁行董事總經理顏炳立1日在首季房地產市場回顧記者會中表示，「陶朱隱園」就是藝術品，在宣布低樓層每坪300萬元起跳銷售後，據他了解一堆高端客去看，但「沒人敢開第一槍」。

顏炳立強調，「陶朱隱園」不能用單純住宅去看，要用藝術品去看，尤其台北市信義計畫區再也找不到土地再蓋一棟，光是用蓋買土地的角度去看，該案容積率200%，就相當值得。在他來看，每坪300萬元銷售就是「虧錢再賣」。

顏炳立認為，「陶朱隱園」未來每坪成交價會賣破300萬元，且每往上一層樓價格大概多加10萬元，因此地上21樓、每坪成交價超過500萬元是合理價。

顏炳立指出，雖然「陶朱隱園」低樓層每坪成交價300萬元起跳，認為是合理價，甚至是「虧錢再賣」，不過該案也不是每個人都買得起，每戶總價最低破9億元，算起來一戶要價10多億元，會買的人就是買起來放，當自住、當藝術品。

顏炳立表示，「陶朱隱園」每坪300萬元價格，認為很合理，也有很多，現在最大的抗性是「大家不想當出頭鳥」。

「陶朱隱園」規劃地上21層，每層兩戶，共40戶，每戶室內空間約近300坪，其中8樓、9樓設有實品屋；據了解，全案預約賞屋或購買需經過嚴格的資格審查。