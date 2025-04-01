商圈機能＋人潮紅利！台中三大熱門商圈新案房價有撐

台中「南公益」與「北崇德」向來是美食餐廳競爭激烈的一級戰區，而近年因舉辦聖誕村與市集活動竄起的「勤美商圈」也迅速躋身其中，三大商圈不僅人潮鼎盛，更因位處精華地段、土地資源稀缺，每有新建案推出便能引發市場高度關注。

其中，「豐邑文心O’LIVE」、「忠泰老佛爺」、「德鑫森PARK」、「勤美之森」、「勤美之真」、「精銳SKYONE」等指標建案，憑藉商圈地段與產品獨特優勢，持續推升區域房價。

根據台中市觀光局統計，2025年1月公益路商圈與勤美商圈旅遊觀光人次，已分別達到140萬2,790人、581萬473人，為台中旅遊熱門前三景點，而橫跨北屯4期重劃區、11期重劃區以及14期重劃區的「崇德商圈」，雖未列入觀光局統計，但卻是北台中重要的核心商業區域。

台灣房屋信實崇德店店長明而康表示，北屯為全市人口最多的行政區，據民政局最新統計，人口數已突然31萬人，再加上區內擁有不少新興重劃區，居住人口多仰賴崇德商圈機能，也為其帶來穩定的消費需求與商業活力。

目前除了星巴克、春水堂、REC COFFEE、UNIQLO、GU等眾多知名品牌，近期更有美式餐廳TGI FRIDAYS、金色三麥、北澤壽喜燒等餐廳進駐，周遭還有捷運文心崇德站，帶動人流齊聚，繁華程度更甚於公益、勤美商圈，也因生活機能完熟，自然成為建商佈局熱點，不少新案單價更挺進7字頭。

如豐邑建設機構在捷運文心崇德站200公尺處推出的「文心O'LIVE」，不僅具有重劃區棋盤式整齊街廓，更匯聚崇德、北平、天津、熱河四大商圈生活機能，步行2分鐘即可抵達文心國小，距離崇德國中也僅需3分鐘車程，衣食住行育樂皆可滿足。

不僅如此，「文心O'LIVE」更由知名建築師劉偉彥操刀設計，外觀以參天巨木、72氣候節令作為發想，規劃植生綠瀑、浮島花台，宛如一座都市森林，宜居氛圍濃厚，產品規劃36至55坪、3至4房格局，吸引醫師、科技業、自營商及在地客等族群目光，根據實價登錄揭露，每坪單價約在60萬至69萬元間。

同樣看準崇德商圈宜居特性的北部建商冠德建設，近期也即將推出「裕毛屋案」，全案地上24層、地下4層住宅大樓，規劃38至59坪、3至4房換屋產品；德鑫建設於崇德十路上推出「德鑫森PARK」，主打43、47、54坪中大坪數產品，實價登錄最高價已來到71.2萬元。

而位於南屯與西區的公益路商圈、勤美商圈，則因土地稀缺，近幾年偶有零星預售案推出。其中，豪宅建商寶輝建設於公益路二段上推出的「寶輝469 GONGYI AVENUE」，600坪基地將延續品牌核心，由國際團隊設計操刀，目前尚未公開銷售，一舉一動備受市場矚目。

而位於單元二的「精銳SKY ONE」，由於基地居公園首排、得天獨厚的四面臨路優勢，自銷售起便受到不少高資產族群青睞，目前實價登錄最高價已來到79.48萬元。

勤美商圈則有北部建商忠泰集團與時尚大師卡爾拉格斐合作推出的「老佛爺」案，基地座落台灣大道與草悟道口角地，並推出70至140坪產品，全案預計今年正式落成，根據實價登錄顯示，最高單價以71.5萬元成交。